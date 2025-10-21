Международната изложба "Творчески срещи" на преподаватели от академиите по изкуства в София, Лодз и Гданск гостува в Бургас

Изложбата "Творчески срещи" с участието на преподаватели от Националната художествена академия (НХА) в София, Академията за изящни изкуства в Лодз и Академията за изящни изкуства в Гданск ще гостува в Културен център "Морско казино" в Бургас. Тя ще бъде открита на 21 октомври и може да бъде посетена до 5 ноември, съобщават от екипа на висшето учебно заведение с филиал в крайморския град.

Със свои произведения в изложбата участват доц. д-р Регина Далкалъчева, проф. д-р Маня Вапцарова и проф. Светозар Бенчев от НХА – София, проф. д-р Марек Вжешински от Академията в Гданск, както и проф. д-р Дорота Сак и проф. д-р Марек Сак от Академията в Лодз.

Експозицията е част от международен проект, чиято цел е да създаде устойчиви връзки между българската и полските академии чрез обмен на художествени практики и сътрудничество в областта на образованието по изкуства. Проектът е иницииран от Българския културен институт във Варшава, с подкрепата на неговия директор д-р Петър Лянгузов.

Настоящото представяне в Бургас е четвъртият етап от инициативата, започнала през 2024 г. с изложба във Варшава. През юни 2025 г. експозицията бе показана в галерия „Кобро“ на Академията в Лодз, а през септември и октомври тази година – в галерия „Академия“ на НХА в София.



БТА припомня, че през октомври преподаватели от филиала на НХА в Бургас представиха изложбата "Заедно" с творби, които проследяват пътя на авторите от студентските им години до днес чрез ранни етюди, както и нови творби.