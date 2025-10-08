Преподавателите от филиала на НХА в Бургас показват пътя си „Заедно“

Сборна изложба, озаглавена "Заедно", с творби на преподаватели от филиала на Националната художествена академия в Бургас бе открита днес в Галерия „Ателие“ в Магазия 1. В нея колективът представя свои ранни етюди, както и нови творби, които заедно проследяват пътя на авторите от студентските години до днес.

Идеята за изложбата е на гл. ас. д-р Жанина Дубарова и доц. Александър Ташев, а куратор е самата Дубарова. Участват проф. Георги Янков, проф. Светозар Бенчев, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Александър Ташев, ас. Емил Марков, ас. Живка Райкова, ас. Николина Димитрова и ас. Сара Самман.

„Тази изложба е част от цикъла, който Академията традиционно представя и в своята галерия в София – като пространство за среща между преподаватели, студенти и публика“, каза при откриването проф. Светозар Бенчев, директор на филиала. По думите му първоначалната идея – да се покажат стари етюди на преподавателите и техни съвременни работи – се е развила естествено в процеса на организация, но „в крайна сметка резултатът е интересен и показателен за пътя, който сме изминали“.

Главният асистент Жанина Дубарова припомни, че през октомври се навършват седем години от откриването на филиала в Бургас. „След тези първи седем години нашият колектив вече е достатъчно силен и обединен, за да направи своята първа обща изложба“, каза тя. И добави, че експозицията е посветена най-вече на студентите: „Тя е вдъхновена от тях – за да могат да видят не само преподавателите си, а и художниците, които някога също са били на тяхното място“.

В основата на проекта стои любопитна случка – доц. Александър Ташев открил стари свои етюди от времето, когато е бил студент. „Толкова много се впечатлих от това, което видях, че ми се прииска да го покажем не само на нашите студенти, а и на публиката“, разказа Дубарова. Така идеята се разраснала и обединила всички преподаватели, които представят както свои ранни учебни рисунки, така и творби от последните години.

Заместник-кметът по култура и вероизповедания на Община Бургас Диана Саватева поздрави авторите, като отбеляза, че филиалът на НХА е „един от ярките примери за това как една институция не просто стъпва в града, а става част от неговия културен живот“. Тя допълни, че „всеки път се раждат нови идеи, които не остават само на думи, а се реализират“.

Проф. Бенчев подчерта, че изложбата е „и за вътрешна употреба“ – вдъхновение и пример за студентите, но и открита покана към обществеността да проследи развитието на художниците.

Експозицията „Заедно“ може да бъде разгледана до 24 октомври.