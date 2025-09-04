Силно търсене на френски държавни облигации днес въпреки политическата и бюджетна криза в страната

Френските облигации привлякоха силно търсене на пазарите днес, което е знак, че френският дълг продължава да привлича инвеститори въпреки политическата и бюджетна криза, тласнала нагоре доходността по облигациите по-рано тази седмица, предаде Франс прес.

Правителството на Франция набра 7,3 милиарда евро днес, пласирайки 10-годишни държавни облигации, според данни, публикувани от Френската агенция за финанси (Agence France Trésor, AFT).

Търсенето от инвеститорите беше два пъти по-високо - 15,8 милиарда евро. Правителството набра и 1,8 милиарда евро с държавни облигации с падеж 30 години, при които търсенето достигна 4,8 милиарда евро.

Търсенето обаче беше малко по-ограничено, отколкото по време на подобна операция на френското финансово министерство през август.

Дълговите книжа днес бяха особено внимателно следени от пазарите, след като премиерът Франсоа Байру обяви миналия месец, че ще поиска вот на доверие от Националното събрание (долната камара на парламента) в понеделник, 8 септември, на фона на напрегнати дебати относно бюджета за 2026 година.

Това решение вероятно ще свали правителството му, което би увеличило несигурността на пазарите. Мнозина анализатори са загрижени за устойчивостта на държавния дълг на Франция на фона на политическата нестабилност.

Тази седмица доходността на 30-годишните френски държавни облигации се повиши, като във вторник дори се върна на върховете от дълговата криза през 2011 година.

В знак на известно облекчение тази сутрин, лихвеният процент по заемите падна до 4,40 на сто за облигациите с падеж след 30 години в сравнение с 4,46 на сто през предходния ден. Лихвите по 10-годишните облигации намаляха до 13,50 на сто спрямо 3,55 на сто снощи.