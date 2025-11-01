Лидерите на Азиатско-тихоокеанския регион призоваха за съвместни ползи от търговията след срещата на върха на АТИС

Лидерите на Азиатско-тихоокеанския регион приеха съвместна декларация, подчертаваща необходимостта от устойчивост и споделени ползи от търговита, след края на годишната среща на върха на организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АТИС), предаде Ройтерс.



Форумът, на който тази година домакин бе Южна Корея, премина под сянката на нарастващото геополитическо напрежение и агресивни икономически стратегии - от митата на САЩ до ограниченията, наложени върху износа от Китай, които оказаха натиск върху световната търговия.

Преди форума президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви търговски сделки с редица страни, включително Китай и Южна Корея. Той обаче напусна страната преди началото на самата конференция. Въпреки отсъствието му позицията на Вашингтон пролича в заключителната декларация, отбелязват анализатори - за разлика от документа от миналата година, този не споменава мултилатерализма или Световната търговска организация (СТО).



"Това е резултат от признаването от страна на страните членки, поне до известна степен, че ще бъде трудно да се възстанови свободната търговия, основана на мултилатерализма и СТО", каза Хо Юн, професор по международна търговия в университета "Соганг" в Сеул.

"Не можем повече да отричаме, че протича промяна в парадигмата на световния търговски ред", допълва той.

След бързото заминаване на Тръмп преди началото на срещата, Китай се опита да се позиционира като стабилен защитник на свободната и отворена търговия - роля, която бе запазена за САЩ десетилетия наред. Президентът Си Цзинпин обяви, че Китай ще бъде домакин на срещата на върха догодина, която ще се състои в Шънчжън.

В заключителните си бележки Си предложи създаването на Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект, докато събранието прие и други декларации, посветени на демографските промени и ИИ. В тях обаче не се споменава за регулации в областта на изкуствения интелект.

"Китай очевидно се възползва от отсъствието на Тръмп на AТИС, за да се ангажира активно с държави, които се тревожат от оттеглянето на САЩ и възхода на Китай", коментира Ли Син, професор в Института за международни стратегии в Гуандун.

Въпреки това, според Хо и други анализатори, съвместната декларация показва, че страните членки са внимавали да не създадат впечатление, че САЩ подкопават свободната търговия, докато Китай се представя като защитник на мултилатерализма.

"Малко страни вярват, че може да съществува нов търговски ред, който изключва САЩ", допълни той.