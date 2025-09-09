Себастиан Льокорню е новият премиер на Франция, обяви Елисейският дворец

Ройтерс: Кого може да избере Макрон за следващ премиер на Франция
Френският президент Еманюел Макрон не разполага с мнозинство във фрагментирания и разединен парламент и няма да му е лесно да намери нов премиер на мястото на Франсоа Байру.
Френският президент Еманюел Макрон назначи Себастиан Льокорню за премиер на Франция, предаде Франс прес, позовавайки се на съобщение на Елисейския дворец.
Досега Льокорню беше министър на въоръжените сили в кабинета на подалия по-рано днес оставка министър-председател Франсоа Байру.
Вчера Байру загуби поискания от него вот на доверие от Националното събрание (долната камара на френския парламент), след като депутатите не подкрепиха предложените от него големи бюджетни съкращения през следващата година.
/ИТ/
