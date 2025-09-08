Френският премиер заяви преди вота на доверие, че страната е изправена пред "изпитание на истината" заради спешната нужда от овладяване на дълга

Френският премиер Франсоа Байру заяви днес пред парламента - в речта си преди вота на доверие за правителството му, че страната е изправена пред "изпитание на истината" заради спешната нужда от овладяване на дълга, предаде Франс прес.

След по-малко от девет месеца на поста Байру заложи на карта правителството си, предлагайки проектобюджет, който включва 44 милиарда евро спестявания до 2026 г., посочи АФП Това може да доведе до сваляне на кабинета му и хвърляне на Франция отново в политическа криза, отбелязва агенцията.

"Поисках този час на истината като ръководител на правителството", заяви премиерът пред Националното събрание, твърдейки, че "прогнозите за страната са критични" заради "прекомерния ѝ дълг", равняващ се на 114% от БВП.

"Страната ни работи, вярвайки, че става по-богата, а всяка година тя става малко по-бедна. Това е безмълвно, подмолно, невидимо и непоносимо изтичане на ресурси", заяви той в реч, прекъсвана от нападки на опозиционните партии.

"Имате силата да свалите правителството, но нямате силата да изтриете истината", предупреди Байру, сравнявайки "подчинението на дълга" с "подчинението чрез военна сила", което лишава хората от свобода.

Гласуването на 577-те депутати се очаква да започне в 19:00 ч. местно време (20:00 бълг. вр.). Но едва ли ще има изненада, отбелязва Франс прес – парламентарната коалиция, подкрепяща френския президент Еманюел Макрон, няма мнозинство, а опозиционните партии – от крайнодесните до крайнолевите, предупредиха, че ще гласуват против кабинета на Байру.

Сега погледите са насочени към Макрон, който е принуден да назначи третия си премиер, след като разпусна парламента през 2024 . и не успя да си осигури мнозинство в новото Национално събрание, с което хвърли страната в несигурност, обръща внимание АФП.

Лидерът на парламентарната група на френската Социалистическа партия Борис Вало заяви, че формацията е готова да управлява, ако Макрон им възложи да сформират правителство.