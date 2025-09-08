Четвърти терминал на летище Хийтроу поднови работа след временно спиране заради инцидент

Терминал четвърти на лондонското летище Хийтроу беше отворен след инцидент, предадоха световните агенции.

Няколко часа по-рано днес терминалът беше затворен и част от зоната за чекиране беше евакуирана заради, както казаха лондонските пожарникари, „потенциален инцидент, в който е имало замесени опасни материали“. Пожарникарите са били извикани на летището и тяхната операция там е продължила три часа.

От управата на летището поясниха, че след отварянето отново на четвърти терминал се полагат всички възможни усилия за потеглянето на полетите, както е предвидено.

По повод инцидента, станал причина за затваряне временно на терминала, лондонските пожарникари казаха, че в дошлите на място линейки са били прегледани около 20 души и допълниха, че инцидентът продължава да се разследва.

Преди това службите за бърза помощ обявиха, че изпращат на терминала специализирани екипи за оценка на ситуацията и казаха, че една част от летището е била евакуирана като предпазна мярка.

По време на инцидента другите терминали на Хийтроу продължиха нормално работата си.