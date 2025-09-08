Подробно търсене

Лондонското летище "Хийтроу" затвори един от терминалите си заради "инцидент"
Илюстративна снимка: пътници на Терминал 5 на летище "Хийтроу" в Лондон, 30 юли 2025 г. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/Jonathan Brady
Лондон,  
08.09.2025 21:08
 (БТА)

Един от четирите терминала на летище "Хийтроу" в британската столица Лондон бе затворен днес заради "инцидент", предаде Ройтерс, позовавайки се на летищната управа.

Чекирането на багаж на Терминал 4 е било преустановено, присъстващите там към момента на сигнала са били евакуирани, а пристигналият екип за извънредни ситуации работи по случая, допълва световната агенция. Засега не се уточнява какъв е инцидентът.

"Моля, не отивайте на Терминал 4, колеги оказват съдействие на пътниците на място. Ще предоставим нова информация колкото е възможно по-бързо. Дейностите на всички други терминали текат в обичаен порядък", написаха от летище "Хийтроу" - едно от най-големите в Европа, в социалната платформа "Екс".

