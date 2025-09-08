Подробно търсене

ОБНОВЕНА Лондонското летище Хийтроу затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали"

Иво Тасев
Лондонското летище Хийтроу затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали"
Лондонското летище Хийтроу затвори един от терминалите си заради "инцидент с потенциално опасни материали"
Илюстративна снимка: пътници на Терминал 5 на летище "Хийтроу" в Лондон, 30 юли 2025 г. Снимка: Пи Ей Мидия чрез АП/Jonathan Brady
Лондон,  
08.09.2025 21:08 | ОБНОВЕНА 08.09.2025 22:09
 (БТА)

Един от терминалите на летище Хийтроу в британската столица Лондон бе затворен днес заради "инцидент с потенциално опасни материали", предаде Пи Ей Мидия чрез АП, позовавайки се на противопожарната служба.

Чекирането на багаж на Терминал 4 е било преустановено, присъстващите там към момента на сигнала са били евакуирани, а пристигналият екип за извънредни ситуации работи по случая, допълва световната агенция. Засега не се уточнява какъв е инцидентът.

"Моля, не отивайте на Терминал 4, колеги оказват съдействие на пътниците на място. Ще предоставим нова информация колкото е възможно по-бързо. Дейностите на всички други терминали текат в обичаен порядък", написаха от летище Хийтроу - едно от най-големите в Европа, в социалната платформа "Екс", информира Ройтерс.

Говорител на лондонската противопожарна служба заяви, че "огнеборците противодействат на потенциално опасни материали на летище "Хийтроу".

"Първата бригада се отзова на сигнал, получен в 17:01 (19:01 ч. бълг. вр.)", уточни говорителят.

Службата за разследвания към националните железници на свой ред съобщи в "Екс", че всички влакове до летище Хийтроу са били спрени заради инцидента.

 

/ИТ/

Свързани новини

07.09.2025 18:05

Служителите на метрото в Лондон започват стачка

Служителите на метрото в Лондон започват днес серия от стачни действия, което се очаква да доведе до блокиране на мрежата и сериозни затруднения за пътуващите в британската столица, предаде Ройтерс. На пътниците се препоръчва да приключат
30.08.2025 20:58

Петима души бяха арестувани във Великобритания на протести против предоставянето на убежище

Британската полиция съобщи, че е арестувала пет души днес, след като маскирани мъже се опитали да нахлуят в хотел, използван от търсещи убежище, ден след като правителството спечели съдебно решение за използването на друг хотел за настаняване на
11.08.2025 15:26

Летище "Хийтроу" с минимален ръст на пътниците през юли

Летище "Хийтроу" почти не е регистрирало ръст на броя на пътниците миналия месец поради недостатъчния му капацитет, предаде ДПА. Най-натовареното летище във Великобритания съобщи, че 7 981 137 пътници са преминали през четирите му терминала през юли

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:48 на 08.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация