Търговище ще бъде домакин на работна среща от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Снимка: Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова, архив
Търговище,  
09.09.2025 06:00
 (БТА)
Търговище ще бъде домакин днес на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Събитието е насрочено за 13:30 ч. в конферентната зала на хотел "Терра Европа". Символичен домакин ще бъде кметът Дарин Димитров, информират от общинския пресцентър. 

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Поканени да присъстват на срещата в Търговище са представители на местните власти от областта, бизнеса, неправителствения сектор, медиите и всички, проявяващи интерес по темата.  

Участниците ще имат възможност да се срещнат с ръководители и експерти от посочените институции и да зададат своите въпроси, свързани с въвеждането на еврото у нас.

Кампанията продължава с информационни събития в следващите дни в Добрич, Разград, Благоевград и Силистра.

В първата си седмица тя премина през Бургас, Стара Загора и Пловдив.

/ВЙ/

Към 06:25 на 09.09.2025 Новините от днес

