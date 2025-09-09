Търговище ще бъде домакин на работна среща от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България

Търговище ще бъде домакин днес на информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България. Събитието е насрочено за 13:30 ч. в конферентната зала на хотел "Терра Европа". Символичен домакин ще бъде кметът Дарин Димитров, информират от общинския пресцентър.

Целта на кампанията е гражданите да получат ясна, подробна и достоверна информация за основните етапи и срокове от процеса по въвеждане на еврото. Мероприятието е съвместно между отговорните институции, част от които са Министерството на финансите, Българската народна банка, Министерството на икономиката и индустрията, Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Националният осигурителен институт и други.

Поканени да присъстват на срещата в Търговище са представители на местните власти от областта, бизнеса, неправителствения сектор, медиите и всички, проявяващи интерес по темата.

Участниците ще имат възможност да се срещнат с ръководители и експерти от посочените институции и да зададат своите въпроси, свързани с въвеждането на еврото у нас.

Кампанията продължава с информационни събития в следващите дни в Добрич, Разград, Благоевград и Силистра.

В първата си седмица тя премина през Бургас, Стара Загора и Пловдив.