Висшето строително училище "Любен Каравелов" ще открие днес учебната 2025/2026 година

Академичното ръководство на Висшето строително училище (ВСУ) "Любен Каравелов" ще открие с церемония днес учебната 2025/2026 година, съобщава ректорът на ВСУ доц. д-р инженер Илиана Стойнова.

"Началото на всяка академична година е вълнуващ момент, символ на желанието за знания и просвета, на свободата, устремеността и успеха. Горди сме, че от създаването си през 1938 г. досега Висшето строително училище изпълнява успешно своята мисия да предоставя качествено образование в областта на строителството и архитектурата и с радост ще приветстваме първокурсниците, които ще станат част от нашата общност и дългогодишна традиция", отбелязва ректорът на ВСУ.

Церемонията за тържественото откриване на академичната година ще се състои днес, 9 септември, във ВСУ "Любен Каравелов".

БТА припомня, че на 9 септември 2024 г. Висшето строително училище "Любен Каравелов" откри с тържествена церемония новата си академична година. Церемонията се състоя в киносалона на университета.

Този празник е за първокурсниците, които в днешния ден влизат в семейството на ВСУ "Любен Каравелов", което е изградено от много преподаватели и от ваши колеги студенти, от служители и партньори. Ние ви гарантираме, че ще успеем заедно да извървим пътя до вашето дипломиране. Ще направим всичко, за да станете най-добрите професионалисти, но ни трябва и вашата помощ, каза тогава в словото си ректорът на ВСУ доц. д-р инженер Анита Хандрулева.

За мен е удоволствие да ви поздравя с откриването на академичната учебна година, огромна чест е да съм във Висшето строително училище "Любен Каравелов" - място, в което се преплитат енергията и младостта на студентите, и професионализмът и опитът на преподавателите, каза тогава служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Виолета Коритарова в приветствието си към ръководството и студентите на ВСУ.

Висшето строително училище “Любен Каравелов” в София e правоприемник на специализираното военно инженерно строително училище, създадено през 1938 г. с указ на цар Борис Трети, се казва в информация, публикувана в сайта на университета.

В нея се отбелязва, че сега ВСУ “Любен Каравелов" е държавно специализирано висше училище. Обществената му мисия е да обучава български и чуждестранни граждани за придобиване на висше образование в професионалното направление “Архитектура, строителство и геодезия”; да поддържа европейски измерения в обучението на студентите; да провежда научноизследователска и приложно-практическа дейност в областта на строителството и архитектурата; да осъществява квалификационна дейност.

Днес ВСУ "Любен Каравелов" подготвя висококвалифицирани строителни кадри от всички образователно-квалификационни степени - “професионален бакалавър”, “бакалавър”, “магистър” и “доктор”.