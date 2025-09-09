Подробно търсене

Изминалият месец август е бил третият най-топъл месец август на Земята, според данни на европейската програма "Коперник"

Габриела Големанска
Снимка: AP Photo/Julio Cortez
Брюксел,  
09.09.2025 05:45
 (БТА)

Изминалият месец август е бил третият най-топъл месец август на Земята, като горещи вълни е имало в Западна Европа и в Азия, според данни, публикувани от европейската програма за наблюдение на земята „Коперник“, предаде Франс прес.

Подобно на месец юли 2025 г., и месец август 2025 г. е бил третият най-топъл в света месец август, като се взима предвид повърхността на земята и на океаните, след август 2023 г. и август 2024 г., се казва в съобщение на програмата.

