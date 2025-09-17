Подробно търсене

Хиляди смъртни случаи в Европа това лято са причинени от климатичните промени, твърдят учени

Теодора Славянова
Снимка: AP/Matt Dunham, File
Париж,  
17.09.2025 09:10
 (БТА)

Повече от 15 000 смъртни случая могат да бъдат приписани на климатичните промени в края на отиващото си лято в големите европейски градове, предадоха АФП и ДПА, като цитираха предварителен доклад на учени. 

"Фокусирайки се върху 854 европейски града, това проучване стига до заключението, че климатичните промени са причина за 68 процента от общо 24 400 смъртни случая, свързани с горещините през лятото на тази година", се казва в съвместно изявление на две британски институции, към които принадлежат авторите - Лондонския имперски колеж и Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина.

Според тях между 15 013 и 17 864 смъртни случая, свързани с горещините, не биха се случили без глобалното затопляне в тези градове, които представляват едва една трета от населението на Европа, отбелязва АФП.

Това е първата толкова мащабна оценка на въздействието върху здравето на един летен сезон, белязан от особено високи температури в Европа. Имаше няколко горещи вълни и лятото се оказа най-топлото, регистрирано досега в няколко страни, сред които Испания, Португалия и Великобритания.

Ефектите на горещините върху здравето са добре известни - влошаване на сърдечно-съдовите проблеми, дехидратация, нарушения на съня, като най-възрастните хора са изложени на по-висок риск от смърт, отбелязва АФП.

Представените данни трябва да се приемат с резерви, тъй като този тип проучвания имат за цел да направят бърза оценка на смъртността, свързана с глобалното затопляне, без да се чака официална публикация в научно издание с по-солидна методология, допълва АФП.

Учените използват моделиране, исторически данни за смъртността и рецензирани методи, за да направят ранни прогнози за смъртните случаи през това лято, информира ДПА. Те смятат, че без климатичните промени средните температури в засегнатите градове биха били с 2,2 градуса Целзий по-ниски от измерените, допълва АФП.
 
Авторите правят съпоставка с данни за смъртността, свързана с жегите, в различни градове. Така те стигат до заключението, че глобалното затопляне е допринесло за повече от 800 смъртни случая в Рим, над 600 в Атина, над 400 в Париж. Като цяло, над 85% от тези смъртни случаи са засегнали хора над 65-годишна възраст, се казва в доклада.

"Достатъчно е температурите да се повишат с между 2 до 4 градуса по Целзий, за да костват живота на хиляди хора", обясни Гарифалос Константинудис, съавтор на проучването, по време на пресконференция. Той определя пиковете на жегата като "тихи убийци", отбелязва АФП.

"В момента е невъзможно да се получат статистически данни в реално време", признава Фридерике Ото, съавтор на проучването. Но оценките "са точни", увери тя, цитирана от АФП.

Много изследователи, които не са участвали в проучването, го приветстват и дори отбелязват, че данните вероятно са подценени, отбелязва АФП.

"Методите, използвани в тези проучвания за определяне на причините, са научно обосновани, но и предпазливи", обясни Акшай Деорас, специалист по атмосферни науки, пред Science Media Centre. "Реалният брой на смъртните случаи може дори да е по-висок".

 

/ТС/

