Рекордно топлите морета допринасят за появата на необичайни нови видове във водите на Великобритания

Елена Христова
Снимка: АП/Ben Birchall/PA via AP
Лондон,  
11.08.2025 11:54
Моретата на Великобритания са имали най-топлото начало на годината, откакто се води статистика, което е допринесло за драматични промени в морския живот и за рибарските общности, съобщи Би Би Си. 

Средната температура на повърхността на водите във Великобритания през седемте месеца до края на юли е била над 0,2 градуса по Целзий по-висока от която и да е година след 1980 г., показва анализ на Би Би Си на предварителни данни на Метеорологичната служба.

Това може да не звучи много, но моретата на Великобритания сега са значително по-топли, отколкото дори преди няколко десетилетия -  тенденция, обусловена от изгарянето на изкопаеми горива от човечеството.

Това допринася за съществени промени в морските екосистеми, като някои нови видове навлизат в моретата на Великобритания, докато  други се борят да се справят с топлината.

Учени и природолюбители-аматьори са наблюдавали забележителна гама от видове, които обикновено не се срещат в изобилие в британските води, включително октопод, атлантически червен тон и светещи медузи.

Появата им на необичайни места може да е повлияна от природните цикли и риболовните практики, но много изследователи посочват затоплянето на моретата като решаващ фактор за тяхното разпространение.

"Създания като медузите и октоподите са от типа, който се очаква да реагира бързо на климатичните промени. Това е нещо като канарчето в мината - изключителните промени, които наблюдаваме през последните няколко години, наистина сочат, че екосистемата е в процес на промяна", казва д-р Брайс Стюарт, старши научен сътрудник в Морската биологична асоциация в Плимут.

Екстремната жега, в комбинация с прекомерния риболов, изтласква още по на север някои от приспособените към студа видове във Великобритания като треската и атлантическия морски вълк.

Условията на морска гореща вълна - продължителни периоди с необичайно високи температури на морската повърхност, са налице в части от Великобритания практически през цялата година.

Рекордното затопляне през 2025 г. идва след много високи температури на морето и през 2023 г.,  и 2024 г., отбелязва Би Би Си.

От метеорологичната служба информират, че данните от края на юни 2024 г. досега са предварителни и ще бъдат финализирани през следващите месеци, но обикновено промените са незначителни. 

"През цялата година средната температура е била по-висока отколкото някога сме виждали за моретата на Великобритания", казва експертът Джон Пинегар. "Моретата се затоплят от повече от век и сега наблюдаваме и горещи вълни. Това, което преди беше доста рядко явление, сега става много, много често", допълва той.

Подобно на горещите вълни на сушата, температурите на морето се влияят от естествената променливост и краткосрочните метеорологични условия.

Океаните на планетата са поели около 90 процента от излишната топлина на Земята от емисиите на газове, затоплящи планетата, като въглероден диоксид.

Това прави морските горещи вълни по-вероятни и по-интензивни.

Основният фактор за морските горещи вълни около Великобритания е натрупването на топлина в океана, обяснява д-р Карълайн Роуланд, ръководител на отдела за океани, криосфера и климатични промени в Метеорологичната служба.

"Прогнозираме, че тези явления ще стават все по-чести и по-интензивни в бъдеще заради  климатичните промени", казва Роуланд.

По-топлите морета също така абсорбират по-малко въглероден диоксид от атмосферата, което може да означава, че нашата планета се затопля по-бързо.

Топлината на моретата вече представлява предизвикателство и за рибарските общности.

Точното разпределение на морските видове варира от година на година, но изследователите очакват морският живот във Великобритания да претърпи още промени, тъй като хората продължават да затоплят Земята.

"В дългосрочен план рибарите може да се наложи да променят видовете, които улавят. А ние, като потребители, може да се наложи да променим видовете, които консумираме", казва Джон Пинегар.

