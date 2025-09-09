Силно земетресение край остров Евия в Гърция

Подробно търсене

Снимка: БТА
Атина,  
09.09.2025 01:00
Силно земетресение с магнитуд 5,1 разтърси гръцкия остров Евия, известен още е като Евбея, и беше усетено и в гръцката столица Атина, съобщават световните агенции, гръцката телевизия ЕРТ и изданието „Катимерини“.

Засега няма данни за жертви и щети.

Според Атинския институт за геодинамика трусът в района на Евия е бил на дълбочина от около 2,3- 2,5 километра в морето, на около 50 километра северозападно от Атина, на 4 километра северозападно от населеното място Неа Стира на Евия.

