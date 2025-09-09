Милей ще участва в среща на "Патриоти за Европа" в Мадрид

Президентът на Аржентина Хавиер Милей ще участва в среща на европарламентарната група „Патриоти за Европа“, която ще се проведе този уикенд в Мадрид, предаде Франс прес, като се позова на съобщение на испанската крайнодясна партия „Вокс“

Във форума ще участват лидери от цял свят, заяви лидерът на „Вокс“ Сантяго Абакал.

Милей вече участва в предходното издание на същия форум през 2024 г., по време на който той породи полемика, като намекна, че съпругата на испанския премиер Педро Санчес е корумпирана, но без да назовава премиера и жена му по име. Мадрид реагира, като извика посланика си от Буенос Айрес.

През юни по време на икономически форум в Мадрид Милей нарече Санчес "гамен", но без да го назовава директно.

„Вокс“ беше и домакин на среща на върха на лидерите на партиите от „Патриоти за Европа“, състояла се през февруари. В нея участваха унгарският премиер Виктор Орбан и крайноясната френска лидерка Марин Льо Пен.

„Патриоти за Европа“ е ръководена от Жордан Бардела, лидер на френската крайнодясна партия „Национален сбор“ и една от трите крайнодесни групи в ЕП. Другите две са „Европейски консерватори и реформисти“, към която спада партията на италианския премиер Джорджа Мелони и „Европа на суверенните нации“, към която спада германската крайна десница „Алтернатива за Германия“.