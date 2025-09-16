Подробно търсене

Аржентинският проектобюджет за 2026 г. предвижда силно увеличение на социалните разходи

Посетители на закусвалня гледат обръщението на президента Хавиер Милей към нацията в Буенос Айрес, Аржентина, понеделник, 15 септември 2025 г. Снимка: AP/Natacha Pisarenko
Буенос Айрес,  
16.09.2025 07:54
Президентът на Аржентина Хавиер Милей представи проектобюджета за 2026 г., който предвижда по-високи разходи за образование, здравеопазване и пенсии, предаде ДПА. Решението идва след загубата на партията му "Напредък на свободата" (La Libertad Avanza) на местните избори в провинция Буенос Айрес.

Въпреки строгата си програма за икономии Милей обяви, че през следващата година ще има увеличение от 17 на сто на средствата за здравеопазване, с 8 на сто за образование и с 5 на сто за пенсии, като всички увеличения ще бъдат над нивото на инфлацията, съобщи Ройтерс. "Приоритетът на това правителство е човешкият капитал", заяви държавният глава.

По думите му 85 на сто от бюджета ще бъдат насочени към социални разходи. В проектобюджета е включено и правило за фискална стабилност, според което при превишаване на планираните разходи те ще бъдат коригирани, за да се поддържа бюджетно равновесие.

Правителството прогнозира, че третата по големина икономика в Латинска Америка ще нарасне с около 5 на сто през 2026 г., след очакван ръст от 5,4 на сто през 2025 г. Очаква се също годишната инфлация да се забави до 10,1 на сто до края на 2026 г. при прогнозирани 24,5 на сто за тази година.

Фискалният излишък за 2026 г. се очаква да бъде 1,5 на сто от брутния вътрешен продукт, а финансовият излишък – след изплащане на дълга – да достигне 0,3 на сто от БВП. Прогнозата включва и търговски дефицит от 5,751 милиарда долара и курс от 1423 песо за един щатски долар.

На фона на представянето на бюджета Милей защити политиката си на съкращаване на разходите и посочи като успех намаляването на инфлацията и балансирането на националния бюджет. Той обаче призна, че "много аржентинци все още не усещат това в своята действителност".

Местните избори в провинция Буенос Айрес по-рано този месец бяха спечелени убедително от опозиционните перонисти, което постави под съмнение възможността управляващата партия да разшири влиянието си в Конгреса преди парламентарните избори през октомври.

Милей заяви, че проектът за бюджета ще бъде внесен в Конгреса по-късно тази вечер (местно време). 

