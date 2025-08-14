Месечната инфлация в Аржентина се ускорява леко през юли до 1,9 процента

Подробно търсене

Бойчо Попов
Магазин в Буенос Айрес привлича клиенти с промоционални цени. Снимка: AP/Natacha Pisarenko
Буенос Айрес,  
14.08.2025 08:52
 (БТА)

Месечната инфлация в Аржентина се е ускорила до 1,9 процента през юли спрямо 1,6 процента през юни, сочат данни на правителството, цитирани от Ройтерс. Анкетирани от "Лондон сток ексчейндж груп" (London Stock Exchange Group -LSEG) икономисти очакваха инфлацията да достигне 1,8 процента. 

На годишна база инфлацията е достигнала 36,6 процента, забавяйки се от достигнатите 39,4 процента преди месец и достигайки близо петгодишно дъно. 

Най-голямо повишение на цените през юли е отчетено в секторите отдих, транспорт и ресторанти – в месеца, в който песото загуби над 12 процента от стойността си спрямо долара – най-лошото му представяне от началото на управлението на президента Хавиер Милей, предава и Блумбърг.

Централната банка на Аржентина се опита да изтегли от обращение краткосрочни дългови инструменти за 15 трилиона песо (11,3 млрд. долара), като насърчи инвеститорите да ги заменят с държавни облигации. Пазарът обаче не пое целия обем, което доведе до рязко нарастване на паричното предлагане. Впоследствие регулаторът увеличи изискванията за задължителните резерви на частните банки, за да ограничи излишната ликвидност.

Случаят предизвика критики от Вашингтон. Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева призова за "ясна комуникация на политиките" и "по-голяма яснота относно средносрочния монетарен режим", въпреки че институцията одобри транш от 2 млрд. долара по 20-милиардната програма за Аржентина.

Въпреки двуцифреното обезценяване на песото ефектът върху цените остана ограничен, а одобрението за Милей остава високо. Икономисти, анкетирани от централната банка, прогнозират, че годишната инфлация ще завърши 2025 г. на ниво от 27 на сто – далеч под трицифрените стойности от 2024 г.

/БП/

