Приемна за граждани с открити телефонни линии ще работи от днес в противопожарната служба в Разград

Приемна за граждани с открити телефонни линии ще работи от днес до 12 септември в противопожарната служба в Разград. На въпроси на граждани ще отговарят инспектори и началници на институцията, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

На 10 септември желаещите могат да посетят лично противопожарната служба в Кубрат и участъка за пожарна безопасност и защита на населението в Завет или да получат информация на обявените телефони по въпроси, свързани с пожарната безопасност.

Инициативата е част от проявите на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Разград за отбелязване на Седмицата на пожарната безопасност, която се отбелязва от 8 до 14 септември. През празничната седмица всяка една от пожарните служби в област Разград ще отвори и вратите си, за да може хората да се запознаят отблизо с ежедневието на служителите и техниката, с която боравят огнеборците. Предвидени са още демонстративни учения и занятия за гасене на пожари, както и извършване на аварийно-спасителни дейности. Част от програмата са още беседи с деца и възрастни за разясняване на основните правила за пожарна безопасност, както и запознаване с дейността на доброволните формирования, срещи с членовете на отрядите по защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации и „Млад огнеборец“, и с доброволци.

В рамките на честванията служители на противопожарните служби ще проведат срещи за популяризиране на доброволчеството в областта, чрез предоставянето на информационни материали на кметовете на общини. Сред пожарникарите ще бъде организирана и дарителска кампания за подпомагане на децата на загинали и пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители в системата.

Акцент в празничната програма е награждаването на победителите в областния етап от Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата". Церемонията ще е на 10 септември в Художествената галерия „Проф. Илия Петров“ в Разград. За 23-ото издание на ежегодния конкурс са получени 148 рисунки, участвали в общинските етапи от учебните заведения в региона.

По традиция в навечерието на празника разградските пожарникари ще поднесат венци и цветя пред паметната плоча в село Каменово на загиналия при изпълнение на служебния си дълг младши сержант Стефан Петров, допълват от Областната дирекция на МВР в Разград.