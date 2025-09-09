ЦИК на Косово показа как ще изглеждат бюлетините за местните избори на 12 октомври; кандидатите за кмет на Прищина са десет

Централната избирателна комисия (ЦИК) на Косово публикува съдържанието и дизайна на бюлетините за местните избори на 12 октомври, предаде КосоваПрес.

Изборите в Косово през октомври ще бъдат редовни и на тях право на глас имат 2 069 098 косовски граждани, от които близо 44 хиляди извън страната, отбелязва агенцията.

В бюлетината за кмет на община Прищина има десет кандидати. Кандидатурите на по-големите партии са досегашният кмет на столицата Пърпарим Рама от дясноцентристкия Демократичен съюз на Косово (ДСК/LDK), Хайрула Чеку от управляващото ляво националистическо Движение "Самоопределение" (LVV), който към момента е министър на културата, и Уран Исмаили от дясноцентристката Демократическа партия на Косово (ДПК/PDK).

Кандидатът на десния Алианс за бъдещето на Косово (АБК/AAK) е Бека Бериша, на "Алтернатива" (Alternativa) – Меркур Бечири, а кандидатка на лявоцентристката Социалдемократическа партия на Косово (СДПК/PSD) е Беса Шахини.

Други имена в бюлетината са Агим Красничи от "Прищина в твоите ръце" (ПТР – Prishtina në dorën tënde/PDT), Недиме Белегу от партия "Епохата на богинята в Прищина" (Epoka e Hyjneshës në Prishtinë) и независимите кандидати Фатмир Селими и Люлзим Сюля.