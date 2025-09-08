Баскетболният Локомотив Пловдив се подсили с американско крило

Българският баскетболен клуб Локомотив Пловдив подсили състава си с американското крило Шоу Андерсън. Родом от Келсо, Вашингтон, той изгради своята баскетболна кариера в Университета на Сиатъл, където оставя трайна следа.

"На колежанско ниво Андерсън се превърна в лидер на отбора и записа името си в историята на университета като най-резултатния състезател в програмата. През 2024 той започва професионалния си път в Европа, като подписва с португалския клуб Келуз. За последно се състезава за македонския Тиквеш", пишат от отбора.

"Вярваме, че новото попълнение ще допринесе за амбициозните цели на Локомотив Пловдив през сезона и ще радва феновете с борбена и зрелищна игра. Добре дошъл в "черно-бялото" семейство и успех на паркета!", добавят Локо.

В кариерата си Андерсън има 11 мача за Келуз, в които е средно с по 9 точки, 4 борби и 7 асистенции.