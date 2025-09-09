Мелони опроверга спекулациите, че е пътувала на частна визита в Ню Йорк с дъщеря си, ползвайки държавен самолет и че е ималата отвъд океана тайна среща с Тръмп

Премиерът на Италия Джорджа Мелони възропта срещу спекулациите в Италия, че е пътувала на частна визита в Ню Йорк с дъщеря си, ползвайки държавен самолет и че е ималата отвъд океана тайни срещи с местни представители, предаде АНСА.

В пост в социалните мрежи Мелони изрази възмущение, че нейно решение да прекара уикенда с дъщеря си Джиневра в Ню Йорк е било използвано като политическо оръжие срещу нея. Тя отрече да е пътувала с държавен самолет и да е имала тайни срещи в Ню Йорк. Мелони каза, че е пътувала с редовен полет, който сама е финансирала, като пътуването е било подарък за рожден ден за Джиневра, която след седмица става на 9 години.

Тази реакция на италианския премиер беше в отговор на въпрос, повдигнат от центристката партия „Италия вива“ на бившия премиер Матео Ренци. От тази партия подчертаха недоумението си, че през този уикенд Мелони е пропуснала важни за Италия събития като Форума в Чернобио, на който говориха президентът Серджо Матарела и украинският лидер Володимир Зеленски, италианския етап от „Формула 1“ в Монца и поклонението пред дизайнера Джорджо Армани, починал миналата седмица.

В изявление от канцеларията на Мелони се казваше, че тя има възможност един път в годината да даде приоритет на най-естествената роля да бъде майка и да прекара време с дъщеря си.

До спекулациите, че Мелони е имала тайни срещи в Ню Йорк, се стигна и след като след финала на американския тенис турнир "Ю Ес Оупън", противопоставил италианеца Яник Синер на испанеца Карлос Алкарас, на който присъства и президентът на САЩ, последният намекна за непосредствени визити на някое европейски лидери, за да говорят с него за Украйна.

През лятото от „Италия вива“ отново се чуха упреци към Мелони, че е отишла на кратка ваканция не в италиански курорт, а на Цикладите в Гърция, а после, че е пътувала на лятна ваканция до Пулия с държавен самолет.

Сега Мелони обмисля да съди онези, които разпространяват такива неверни информации срещу нея.

Италианският премиер ще бъде отново в Ню Йорк след две седмици този път за участие в общополитическите дебати на високо равнище на годишната сесия на Общото събрание на ООН, припомня АНСА.