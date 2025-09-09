Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест заради операция

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравни проблеми, предаде Франс прес.

Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица. Той е отправил искане в тази насока до съдията Алешандре де Мораиш, който отговаря за делото срещу него.

Крайнодесният лидер може да получи до 43 години затвор по процес за опит за държавен преврат. Присъдата се очаква тази седмица

Болсонаро е под домашен арест от началото август заради подозрения, че ще възпрепятства процеса срещу него.

Той има здравословни проблеми, произтичащи от нападението срещу него с нож по време на предизборната кампания през 2018 г.