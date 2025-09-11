Подробно търсене

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Николай Велев
Съдии от Върховния съд на Бразилия се събират за произнасяне на решение по делото за преврат срещу бившия президент Жаир Болсонаро. Снимка: АП/Eraldo Peres
Бразилия ,  
11.09.2025 22:35
 (БТА)

Мнозинството от състава на Върховния съд на Бразилия днес призна бившия президент Жаир Болсонаро за виновен по обвинение в заговор за преврат с цел оставането му на власт след загубата на изборите през 2022 г. предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес. 

Към момента трима съдии от петчленния състав са подкрепили признаването на вината Болсонаро, един е оправдал бившия президент. Остава да се произнесе още един върховен съдия. 

След официалното обявяване на решението на съда, Болсонаро ще стане първият бивш президент в историята на Бразилия, който е осъден за посегателство срещу демокрацията.

Възможно е Болсонаро, който в момента се намира под домашен арест, да прекара десетилетия в затвора. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват днешното решение пред Върховния съд в пълен състав от 11 съдии.

 

/ВД/

Свързани новини

10.09.2025 18:19

Бразилски съдия се разграничи от колегите си и гласува за анулиране на процеса срещу Болсонаро

Съдия Луиз Фукс от бразилския Върховен съд гласува за анулиране на процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро поради неправомерна юрисдикция, като се разграничи от колегите си, предаде Ройтерс.
10.09.2025 16:22

Започна процедурата по гласуване на трети съдия от Върховния съд по делото срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро

Съдия Луиз Фукс от бразилския Върховен съд днес започна процедурата по гласуване в процеса срещу бившия президент Жаир Болсонаро, който е съден по обвинения за заговор за преврат, след като изгуби изборите през 2022 г., предаде Ройтерс. Ако съдията
09.09.2025 21:05

Първият гласувал съдия във Върховния съд на Бразилия се произнесе за осъдителна присъда за бившия президент Болсонаро

Съдия Алишандри де Мораис, председател на Върховния съд на Бразилия, който гледа делото срещу бившия бразилски президент Жаир Болсонаро, днес гласува в полза на осъждането му за опит за преврат, предаде Франс прес.
09.09.2025 03:52

Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест заради операция

Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравни проблеми, предаде Франс прес. Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в
08.09.2025 02:03

Десетки хиляди привърженици на бившия бразилски президент Болсонаро протестираха заради процеса срещу него

Десетки хиляди привърженици на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро демонстрираха в неделя, на Деня на независимостта на страната, в протест срещу процеса във Върховния съд, който трябва тази седмица да произнесе присъдата срещу Болсонаро по обвинения в опит за преврат, предаде Асошиейтед прес.
21.08.2025 06:05

Бразилската полиция обвини бившия президент Жаир Болсонаро, че е възнамерявал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище

Бразилската полиция съобщи, че съобщения, открити в мобилния телефон на бившия президент Жаир Болсонаро, показват, че той е искал да избяга в Аржентина и да поиска политическо убежище от нейния лидер Хавиер Милей, предадоха Франс прес и Асошиейтед
17.08.2025 11:25

Бразилският президент Лула изпрати послание до Тръмп от градината си, като заяви, че "сее храна, а не насилие и омраза"

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва публикува в социалната мрежа "Екс" видеопослание, адресирано до американския му колега Доналд Тръмп, съобщи агенция Франс прес.
15.08.2025 23:07

Бразилският Върховен съд ще даде старт на заключителните пледоарии по процеса срещу Болсонаро за предполагаем опит за преврат на 2 септември

Върховният съд на Бразилия ще даде на 2 септември старт на заключителните пледоарии по процеса срещу бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро (2019-2022), обвинен в предполагаем опит за държавен преврат след президентските избори през 2022 г., спечелени от съперникът му от левицата Луиз Инасио Лула да Силва, предаде Франс прес.
31.07.2025 00:07

САЩ наложиха санкции срещу съдия от Върховния съд на Бразилия

САЩ наложиха санкции срещу съдията от Върховния съд на Бразилия Алишандри де Мораис, като го обвиниха, че е разпоредил произволни предварителни задържания и че потиска свободата на изразяване, предаде Ройтерс.
САЩ наложиха санкции срещу съдията от Върховния съд на Бразилия Алишандри де Мораис, като го обвиниха, че е разпоредил произволни предварителни задържания и че потиска свободата на изразяване, предаде Ройтерс.

