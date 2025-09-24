Подробно търсене

Тръмп смята, че Аржентина не се нуждае от спасителен план, но изрази готовност да ѝ помогне

Алексей Маргоевски
Тръмп смята, че Аржентина не се нуждае от спасителен план, но изрази готовност да ѝ помогне
Тръмп смята, че Аржентина не се нуждае от спасителен план, но изрази готовност да ѝ помогне
Американският президент Доналд Тръмп се среща с аржентинския си колега Хавиер Милей в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, 23 септември 2025 г. Снимка: AP/Evan Vucci
Ню Йорк,  
24.09.2025 05:36
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп се ангажира днес да помогне на Аржентина, която в момента е изправена пред финансови сътресения, като същевременно каза, че страната, ръководена от неговия съюзник Хавиер Милей, "не се нуждае от спасителен план", предаде Франс прес.

"Ще им помогнем, но не мисля, че се нуждаят от спасителен план. Той върши фантастична работа", заяви американският президент за своя ултралиберален аржентински колега, с когото се срещна в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

След срещата не бяха оповестени никакви конкретни числа за евентуална американска помощ за третата по големина икономика в Латинска Америка. Аржентинският министър на икономиката Луис Капуто, който участваше в срещата, заяви обаче пред журналисти в Ню Йорк, че "е била обсъдена конкретна сума, която не може да посочи".

Американският и аржентинският екип работят заедно, добави министърът.

"Не знам дали министърът (на финансите на САЩ Скот Бесънт) ще направи изявление или не. Ще спазя графика. Няма да обявим нищо, докато не бъде финализирано за нас“, подчерта Капуто. Той увери, че САЩ "не са поискали нищо в замяна" за своята помощ.

/АМ/

Свързани новини

22.09.2025 20:57

Тръмп ще се срещне със световни лидери на Общото събрание на ООН, съобщи Белият дом

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе поредица от важни срещи в ООН тази седмица, като ще започне с двустранни разговори с генералния секретар на световната организация Антонио Гутериш и лидерите на Украйна, Аржентина и ЕС, съобщи днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от Ройтерс.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 06:59 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация