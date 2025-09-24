Тръмп смята, че Аржентина не се нуждае от спасителен план, но изрази готовност да ѝ помогне

Американският президент Доналд Тръмп се ангажира днес да помогне на Аржентина, която в момента е изправена пред финансови сътресения, като същевременно каза, че страната, ръководена от неговия съюзник Хавиер Милей, "не се нуждае от спасителен план", предаде Франс прес.

"Ще им помогнем, но не мисля, че се нуждаят от спасителен план. Той върши фантастична работа", заяви американският президент за своя ултралиберален аржентински колега, с когото се срещна в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

След срещата не бяха оповестени никакви конкретни числа за евентуална американска помощ за третата по големина икономика в Латинска Америка. Аржентинският министър на икономиката Луис Капуто, който участваше в срещата, заяви обаче пред журналисти в Ню Йорк, че "е била обсъдена конкретна сума, която не може да посочи".

Американският и аржентинският екип работят заедно, добави министърът.

"Не знам дали министърът (на финансите на САЩ Скот Бесънт) ще направи изявление или не. Ще спазя графика. Няма да обявим нищо, докато не бъде финализирано за нас“, подчерта Капуто. Той увери, че САЩ "не са поискали нищо в замяна" за своята помощ.