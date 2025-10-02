Вашингтон остава в готовност да окаже финансова подкрепа на Аржентина, заяви финансовият министър на САЩ Скот Бесънт

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт потвърди днес готовността на Вашингтон да окаже финансова подкрепа Аржентина, като допълни, че условията ще бъдат обсъдени "в следващите дни", предаде Франс прес.

Министерството на финансите на САЩ е "в пълна готовност да предприеме необходимите мерки" и ще продължи да следи внимателно (развитието на) ситуацията", написа Скот Бесънт в публикация в социалната мрежа "Екс" (X).

През последните седмици президентът на Аржентина Хавиер Милей получи силна подкрепа от американския си колега Доналд Тръмп, което спомогна да бъде овладяна кризата с аржентинската валута - песо, която постави аржентинския президент в затруднено положение, по-малко от месец преди междинните избори на 26 октомври, на които партията на Милей ще се опита да увеличи присъствието си в парламента.

В публикацията си в "Екс" Скот Бесънт добавя, че ще се срещне с аржентинския министър на икономиката Луис Капуто "в следващите дни във Вашингтон, за да придвижат лично напред преговорите относно финансовата подкрепа".

В края на миналия месец Бесънт заяви, че се водят преговори за споразумение за валутен суап (споразумение между две централни банки за обмяна на валута – бел. ред.) на стойност 20 милиарда долара с централната банка на Аржентина, кредитни облекчения или дори обратно изкупуване на част от дълга на южноамериканската държава.

Очаква се Хавиер Милей да бъде приет от Доналд Тръмп в Белия дом на 14 октомври, според екипа на аржентинския президент.

В резултат на драстични бюджетни ограничения и масови съкращения на държавни разходи, президентът Милей, който встъпи в длъжност през декември 2023 г., успя да овладее инфлацията в страната, но мерките му доведоха до свиване на икономиката през 2024 г, допълва АФП.