Тръмп каза, че той е оттеглил номинацията на Ерик Сибърт за прокурор

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че той е оттеглил номинацията на Ерик Сибърт за федерален прокурор в щата Вирджиния, предаде Ройтерс.

Малко по-рано агенцията съобщи, че Сибърт се е отказал сам по призива на Тръмп.

"Не той напусна, аз го уволних!", реагира бързо Тръмп в социалната си платформа "Трут Соушъл". Президентът републиканец добави, че е оттеглил номинацията на Сибърт за "прокурор на Източния окръг на Вирджиния, след като (е бил) информиран, че той е получил необикновено силна подкрепа" от двама сенатори демократи.

От офиса на вече бившия кандидат засега не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар.

Сибърт отговаряше за разследване за измама срещу главния прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс, но не повдигна обвинения срещу нея и изрази съмнения относно случая, отбелязва агенцията.

Демократката Джеймс е виден критик на Тръмп.





