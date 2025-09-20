Подробно търсене

Висш прокурор подаде оставка след заплаха от Тръмп

Пламен Йотински
Прокурорът Ерик Сибърт подаде оставка. Снимка :AP/Rod Lamkey, Jr.
Вашингтон,  
20.09.2025 03:05
 (БТА)

Висш прокурор във Вирджиния подаде оставка от поста си, след като президентът Доналд Тръмп призова за отстраняването му от длъжност, според вътрешен имейл, видяно от Ройтерс и лице, запознато с въпроса.

Ерик Сибърт, прокурор на САЩ за Източния окръг на Вирджиния (EDVA), информира своите служители за оставката си малко след като Тръмп заяви пред репортери в Белия дом, че е загубил доверие в него.

"Тази вечер подадох оставката си като временен прокурор на САЩ за EDVA" пише  той. "През последните осем месеца имах удоволствието да ръководя най-добрите и най-изключителни служители на Министерството на правосъдието, които се грижат дълбоко за нашата нация и нашата общност в Източния окръг на Вирджиния."

"Благодаря ви за уроците, които ми дадохте, за жертвите, които направихте, и за  стремежа към справедливост, за който се борите всеки ден", добави той.

Сибърт не можа да бъде незабавно открит за коментар, посочва Ройтерс.

"Искам да си тръгне", заяви Тръмп пред репортери в петък. 

Преди публичните коментари на Тръмп в петък вечерта, служители на администрацията са информирали Сибърт, че Белият дом може да го уволни, добавиха двамата източници.

/ПЙ/

