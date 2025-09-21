Подробно търсене

Доналд Тръмп обяви, че ще номинира старшия съветник в Белия дом Линдзи Халиган за главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния

Николай Велев
Линдзи Халиган, старши съветник в Белия дом. говори пред журналисти, докато президентът Доналд Тръмп подписва укази в Овалния кабинет, 31 януари 2025 г. Снимка: АП/Евън Вучи
Вашингтон  
21.09.2025 05:18
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще номинира старшия съветник в Белия дом Линдзи Халиган за поста главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния, предаде телевизия Ей Би Си нюз.

Досега този пост заеман от Ерик Сибърт, който в петък подаде оставка

Халиган за известно време беше сред защитниците на Тръмп по делото по обвинение в незаконно държане на секретни документи.

Тръмп оповести номинация ѝ в социалните мрежи, като отбеляза, че прокуратурата на Източния окръг на Вирджиния се нуждае от "твърд прокурор", който да "задвижи нещата".

Редица американски медии разпространиха информацията, че Сибърт е бил подложен на натиск от администрацията на Тръмп да заведе наказателно дело срещу главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която е стар противник на Тръмп и е разследвана за измама с ипотеки. 

Тръмп отрече тези твърдения, като подчерта, че лично е уволнил Сибърт.

/НВ/

