Доналд Тръмп обяви, че ще номинира старшия съветник в Белия дом Линдзи Халиган за главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще номинира старшия съветник в Белия дом Линдзи Халиган за поста главен федерален прокурор на Източния окръг на Вирджиния, предаде телевизия Ей Би Си нюз.

Досега този пост заеман от Ерик Сибърт, който в петък подаде оставка.

Халиган за известно време беше сред защитниците на Тръмп по делото по обвинение в незаконно държане на секретни документи.

Тръмп оповести номинация ѝ в социалните мрежи, като отбеляза, че прокуратурата на Източния окръг на Вирджиния се нуждае от "твърд прокурор", който да "задвижи нещата".

Редица американски медии разпространиха информацията, че Сибърт е бил подложен на натиск от администрацията на Тръмп да заведе наказателно дело срещу главния прокурор на Ню Йорк Летисия Джеймс, която е стар противник на Тръмп и е разследвана за измама с ипотеки.

Тръмп отрече тези твърдения, като подчерта, че лично е уволнил Сибърт.