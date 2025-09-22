Подробно търсене

Мъск беше на погребението на Кърк и разговаря с Тръмп

Асен Георгиев
Мъск беше на погребението на Кърк и разговаря с Тръмп
Мъск беше на погребението на Кърк и разговаря с Тръмп
Тръмп и Мъск разговарят в Глендейл. Снимка: АП/Ross D. Franklin.
Глендейл,  
22.09.2025 04:33
 (БТА)

Технологичният милиардер Илон Мъск присъства на службата в памет на убития десен активист Чарли Кърк, която се проведе в Глендейл, щата Аризона, предаде ДПА.

В кадри, излъчени на живо по телевизията се видя как Мъск седна за кратко до президента Доналд Тръмп, разговаря с него, стисна му ръката и след това си тръгна. Той беше забелязан да разговаря с републикански политици и да маха на тълпата. 

Мъск финансира президентската кампания на Тръмп с повече от 250 милиона долара и се превърна в доверен човек на републиканеца. До края на май Мъск ръководеше комисията на Тръмп за съкращаване на разходите, Департамента за правителствена ефективност, чрез който осъществи значителни съкращения и намаляване на работни места, което доведе до сериозна реакция срещу собственика на "Тесла".

По-късно отношенията им се влошиха след спор, излязъл отчасти в публичното пространство, относно подкрепена от Тръмп бюджетна мярка. Мъск заяви, че Тръмп не би стигнал до Белия дом без неговата подкрепа и свърза президента с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

По-късно Мъск призна, че някои от неговите коментари са били прекалени. През юли той обяви планове за създаване на собствена политическа партия, които все още не са се реализирали.

Оттогава Мъск ограничи политическата си дейност главно до споделяне на десни възгледи в социалната си медийна платформа "Екс", като се фокусира предимно върху управлението на "Тесла".

/АГ/

Свързани новини

22.09.2025 02:55

Тръмп нарече покойния Чарли Кърк "гигант на своето поколение"

Президентът на САЩ Доналд Тръмп почете паметта на Чарли Кърк, определяйки като "гигант на своето поколение" политическия активист, убит на 10 септември, по време на церемония в чест на тази фигура на американската десница в препълнен стадион в
21.09.2025 08:47

Тръмп и Ванс ще говорят на помена на десния активист Чарли Кърк

Роднини, поддръжници и сподвижници на американския десен активист Чарли Кърк, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, ще го почетат днес на голяма възпоменателна служба в югозападния щат Аризона, предаде
19.09.2025 17:37

Обществените нагласи на американците са претърпели съществени промени, сочи ново социологическо проучване

Според ново проучване на Асошиейтед прес и Националния център за изследване на общественото мнение, проведено малко след убийството на консервативния активист Чарли Кърк миналата седмица, нагласите на републиканците относно посоката, в която се движи страната, са се влошили драстично.
19.09.2025 13:55

АП: Джими Кимъл стана поредният телевизионен водещ, който се забърка в проблеми заради свои коментари в ефир; ето някои от другите

Свалянето от ефир на късното вечерно предаване на Джими Кимъл не е първият път, в който телевизионен водещ е подложен на натиск или е наказан заради коментари в ефир или действия извън ефир.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:25 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация