ПАП: Притежания на жертви на германски военни престъпления бяха изтеглени от търг след реакцията на Полша

Александър Евстатиев
Полският министър на външните работи Радослав Шикорски. Снимка: ПАП
Варшава,  
17.11.2025 16:24
 (БТА)

Вещи, принадлежали на жертви на германски терор, подготвени да бъдат продадени на търг в Германия, бяха изтеглени от уебсайта на аукционната къща след реакция от страна на Полша, обяви полският външен министър Радослав Шикорски, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.

Аукционната къща „Фелцман“ (Felzmann) в Нойс, Западна Германия, първоначално е планирала да започне продажбата на частна колекция, съдържаща предмети, включително документи, свързани с жертвите на нацистки военни престъпления. Рафал Лескевич, говорител на полския президент Карол Навроцки, написа в платформата „Екс“, че държавният глава е поискал от правителството да предприеме действия по отношение на търга.

Лескевич добави, че Навроцки очаква полското правителство да поиска връщането на всички вещи, принадлежащи на жертви на германски престъпления на полска земя и да добави разходите за това начинание към общия законопроект за репарационни искове.

По-рано Международният комитет за Аушвиц и Институтът „Фриц Бауер“ във Франкфурт на Майн също протестираха срещу търга.

„Апелираме не толкова за спирането, колкото за пълното отменяне на този търг ... и за връщането но вещите в институции и на мемориални места, където те могат да изпълняват своята роля като свидетелство за онова време и документ за бъдещите поколения“, посочи Мачей Вевиор, говорител на полското Министерство на външните работи.

„Предмети, свързани с престъпленията от Втората световна война, никога не трябва да влизат в търговско обращение“, добави той.

Министърът на културата на Полша Марта Ценковска заяви по-рано, че търгът на притежания на жертвите е недопустим и трябва да бъде отменен.

Тя добави, че полският посланик в Берлин вече е бил информиран за случая.

 „Помолих го за незабавен и решителен отговор. Ще поискаме категорично връщането на тези предмети в Полша. Паметта не се продава и никога няма да се продава“, добави Ценковска.

Вицепремиерът и министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски съобщи в „Екс“, че е разговарял с германския си колега Йохан Вадефул за планирания търг на предмети от периода на германския терор по време на Втората световна война и двамата са се съгласили, че подобен скандал трябва да бъде предотвратен.

Малко след това Шикорски съобщи, че полският посланик в Германия Ян Томбински се е намесил пред властите във Вестфалия по този въпрос и го е информирал, че всички артефакти вече са изчезнали от уебсайта на скандалния търг.

„Паметта за жертвите на Холокоста не е стока и не може да се търгува. Полската дипломация апелира за връщането на артефактите в Мемориалния държавен музей "Аушвиц-Биркенау" в Освиенцим“, добави той.

Списъкът с предмети за продажба в аукционната къща „Фелцман“, както съобщава германският всекидневник „Франфуртер алгемайне цайтунг“, включва 623 артикула. Сред документите е писмо от затворник от Аушвиц до адресат в южния полски град Краков. Началната цена е била 500 евро.

Медицинска диагноза за насилствена стерилизация на затворник в бившия нацистки концентрационен лагер в Дахау, Южна Германия, е била оценена на 400 евро.

Картотека на Гестапо с информация за екзекуцията на еврейски затворник в гетото Макхайм през юли 1942 г. е имала начална цена от 350 евро. Каталогът е включвал също антиеврейски пропаганден плакат и еврейска звезда на Давид от нацисткия концентрационен лагер Бухенвалд близо до Ваймар, Германия.

„Франфуртер алгемайне цайтунг“ пише, че първата част от частната колекция е била продадена преди шест години и купувачите се намират в Америка.

В отговор на въпрос от изданието, аукционната къща „Фелцман“ заяви, че частните колекционери провеждат интензивни изследвания и допринасят за развитието на историческите знания и че дейността им служи за запазване на паметта, а не за търговия със страдание.

Коментирайки позицията на Фелцман, журналистка от немското издание пише, че няма гаранция, че целта на участниците в търга е била да запазят паметта. Те биха могли да бъдат хора с крайнодесни възгледи. Тя твърди, че забраната за продажба на подобни документи не би била решение, тъй като може да доведе до преместване на търга на черния пазар или в чужбина. 

„Можем само да апелираме подобни колекции да бъдат дарявани на публични институции в памет на жертвите“, коментира „Франфуртер алгемайне цайтунг“.

(Тази новина се разпространява по споразумение между БТА и ПАП)

/ДИ/

