Подробно търсене

ТАСР: Транспортната полиция на Словакия предприе действия по два случая на дерайлирали влакове в Братислава

Александър Евстатиев
ТАСР: Транспортната полиция на Словакия предприе действия по два случая на дерайлирали влакове в Братислава
ТАСР: Транспортната полиция на Словакия предприе действия по два случая на дерайлирали влакове в Братислава
Изображение: БТА
Братислава,  
10.12.2025 19:15
 (БТА)

Транспортната полиция на Словакия предприе действия по два случая на дерайлиране на влакове в Братислава, и при двата инцидента няма пострадали, информира говорителят на полицията в Братиславски окръг Михал Шейф, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР. 

Първото дерайлиране е станало близо до Централната гара. Според наличната до момента информация, излизането от релсите на дизеловaта мотриса вероятно е причинено от неправилно преместване на стрелките. Тестът за алкохол на машиниста е отрицателен. 

Във втория случай полицията е била изпратена в района на железопътно депо заради дерайлирал локомотив поради техническа повреда, която все още е неизвестна.

Причините и обстоятелствата около двете произшествия се разследват.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)

/ВС/

Свързани новини

19.11.2025 11:10

ПАП: Полша разкри извършителите на двата акта на саботаж на железопътните линия

Полските служби за сигурност идентифицираха двама украински граждани, действащи от името на Русия, замесени в два акта на саботаж на железопътния транспорт, обяви премиерът на страната Доналд Туск, цитиран от полската новинарска агенция ПАП.
12.09.2025 13:04

Трагедията с фуникуляра "Глория" се намеси в предизборната кампания за местните избори в Лисабон, повдигайки много въпроси, свързани и със свръхтуризма

В Португалия започна обратното броене за местните избори, насрочени за 12 октомври и смятани за ключов тест за управляващите и опозицията след поредните предсрочни парламентарни избори, произведени по-рано през годината, след които десноцентристите
02.09.2025 17:20

Щетите по дерайлиралия трамвай в София са оценени на над 50 000 лева

Стойността на щетите по всяка от трамвайните мотриси на дерайлиралия трамвай в София се оценява на над 25 000 лв. Трамваят е бил в композиция от две мотриси, тоест общата стойност на щетите е около 50 000 лева. Това каза пред журналисти началникът
23.12.2024 17:12

Дерайлиралият край Батановци влак нанесе материални щети на инфраструктура и частна постройка в труднодостъпен район

Станалият по-рано днес инцидент, при който влак, превозващ въглища, дерейлира край Батановци, е предизвикал сериозни материални щети. Това съобщи за БТА кметът на населеното място Радослав Петров.  По думите му при обръщането на един от вагоните е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:51 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация