ТАСР: Транспортната полиция на Словакия предприе действия по два случая на дерайлирали влакове в Братислава

Транспортната полиция на Словакия предприе действия по два случая на дерайлиране на влакове в Братислава, и при двата инцидента няма пострадали, информира говорителят на полицията в Братиславски окръг Михал Шейф, цитиран от словашката новинарска агенция ТАСР.

Първото дерайлиране е станало близо до Централната гара. Според наличната до момента информация, излизането от релсите на дизеловaта мотриса вероятно е причинено от неправилно преместване на стрелките. Тестът за алкохол на машиниста е отрицателен.

Във втория случай полицията е била изпратена в района на железопътно депо заради дерайлирал локомотив поради техническа повреда, която все още е неизвестна.

Причините и обстоятелствата около двете произшествия се разследват.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТАСР)