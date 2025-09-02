Щетите по дерайлиралия трамвай в София са оценени на над 50 000 лева

Стойността на щетите по всяка от трамвайните мотриси на дерайлиралия трамвай в София се оценява на над 25 000 лв. Трамваят е бил в композиция от две мотриси, тоест общата стойност на щетите е около 50 000 лева. Това каза пред журналисти началникът на сервиз в трамвайно депо "Искър" Александър Дашев.

Той добави, че в момента текат проверки от технически комисии, за да могат да разберат до каква степен са щетите и колко се възстановими. Дашев обясни още, че ще се събере и дисциплинарна комисия, която ще прецени вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран.

Началникът на сервиза в трамвайното депо "Искър" обясни, че ватманът, който е управлявал, е с над 20 години стаж. Той е много опитен, не е имал сериозни провинения и нарушения, добави Дашев.

"При всички положения ще има санкции за водача. Въпросът е, че вече техническата комисия ще се събере и ще се направи и протокол, след това след това на дисциплинарната комисия ще го разгледа и ще прецени съответно какви да бъдат санкциите", обясни Дашев.

На въпрос доколко е редно ватманът по този начин да слиза от трамвая, за да си купи кафе, Дашев каза, че не е редно, но го наблюдава като практика.

Трамваят не може да тръгне на собствен ход, категоричен бе Дашев. Записите от камерите в района са предадени на властите, добави той, като уточни, че камери има и в салона на трамвайната мотриса, както и във ватманската кабина.

Трамваят е бил в изправност, минал е техническо обслужване през миналия месец, добави Дашев.

БТА припомня, че по-рано днес трамвай по линия 22 с две мотриси дерайлира в София, като удари няколко коли.