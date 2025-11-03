Влак дерайлира в Северна Англия, четирима са леко ранени

Подробно търсене

Николай Джамбазов
Изглед от гара "Глазгоу Куин Стрийт" в Глазгоу, Шотландия, 21 юни 2022 г. Снимка: Andrew Milligan/PA via AP
Шап,  
03.11.2025 17:52
 (БТА)

Четири души са леко ранени, след като влак дерайлира тази сутрин в Северозападна Англия заради свлачище, съобщи операторът на жп мрежата, цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес. 

Британската транспортна полиция уточни, че 85 пътници са били евакуирани от влака, пътуващ от Глазгоу, Шотландия, за лондонската гара Юстън. Влакът е на компанията за железопътни превози "Аванти Уест Коуст".

Инцидентът е станал в 06:10 ч. сутринта местно време (8:10 ч. българско време) в село Шап, графство Къмбрия, недалече от известен планински регион, и предизвика нарушения в железопътния трафик във всички линии, свързващи Лондон със Западна Шотландия.

"Първият вагон е излязъл от релсите, но е останал в изправено положение", уточняват от транспортната полиция.

"До инцидента вероятно се е стигнало в резултат на свлачище в зона, засегната от тежки метеорологични условия", заяви, от своя страна, жп операторът "Нетуърк Рейл", като подчерта, че "поройните дъждове продължават да влошават ситуацията."

Местната служба за спешна помощ отбеляза, че от прегледаните 87 пътници във влака само четирима са с леки наранявания, като не е имало нужда ранените да бъдат хоспитализирани.

/ВС/

