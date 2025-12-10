Сръбският президент Александър Вучич ще открие два нови завода утре в Ниш

Сръбският президент Александър Вучич ще посети най-големия град в Южна и Източна Сърбия Ниш утре, за да открие два нови завода на фирмите "Аристон" (Ariston) и "Палфингер" (Palfinger), съобщава порталът "Южни новини".

Строителството на фабриката на "Палфингер" в Ниш започна през септември 2023 г., а австрийската компания се е ангажирала да инвестира 35,5 млн. евро в завода в Ниш.

В момента в тази фабрика са наети 175 работници, а в завода на "Аристон" се очаква до края на 2025 г. да бъдат наети 100 работници, отбелязва регионалния портал Ен1.

По време на най-активната фаза на антиправителствените протести в Сърбия, които започнаха през ноември 2024 г., сръбският президент Александър Вучич няколко пъти обяви, че ще посети Ниш и ще се разходи по улиците му, но и до този момент не го е направил, предава Ен1.

„Утре ще се разходя по улиците на Ниш, за да дразня бандитите“, каза Вучич на 21 март т.г., след като граждани хвърляха яйца по участниците в митинг на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) в този град, припомня „Южни вести“ .

От повече от една година в Сърбия се провеждат оглавявани от студенти антиправителствени протести, които избухнаха спонтанно след трагедията в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. се срути бетонната козирка на наскоро ремонтираната жп гара и 16 души загинаха, а един бе тежко ранен.

Протестиращите студенти блокираха над 60 факултета и, наред с обвиненията в корупция и непотизъм към управляващите и исканията за справедлив процес за виновните за трагедията, призоваха за провеждане на предсрочни парламентарни избори.