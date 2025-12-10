ХИНА: Националната потребителска кошница за четиричленно семейство в Хърватия струва 486,07 евро през ноември 2025 г., показва проучване

Основната кошница за четиричленно семейство в Хърватия, включваща хранителни стоки и основни хигиенни артикули, струва средно 486,07 евро през ноември 2025 г., с 2,51 евро повече, отколкото през октомври, като най-скъпа е окръг Пожега-Славония, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на месечното проучване на портала за сравнение на цени koliko.hr.

Проучването, публикувано вчера и проведено в сътрудничество с Хърватската асоциация за защита на потребителите (HUZP), показва, че след леко намаление през октомври цените са се върнали към нивата си от септември.

За втори пореден месец най-скъпата „кошница за оцеляване“ е в окръг Пожега-Славония, където тя струва 495,55 евро. Междувременно най-евтина е потребителската кошница в окръг Сисак-Мославина - 477,39 евро.

Втората най-скъпа кошница е в окръг Дубровник-Неретва с 494,58 евро, а третата е в град Загреб с 491,06 евро. В другия край на скалата най-евтината кошница за четиричленно семейство след окръг Сисак-Мославина е в окръг Копривница-Крижевци - 478,19 евро, следвана от кошницата във Вировитица-Подравина - 478,78 евро.

Подобна е тенденцията и за семействата от трима души, като средната за страната основна кошница е 386,33 евро, с 2,04 евро повече, отколкото през октомври.

Да живееш сам е най-скъпо

Най-скъпо в Хърватия е самостоятелното живеене, като основната потребителска кошница за сам човек струва 250,31 евро през ноември, което е с 1,61 евро повече на месечна база.

Основната кошница съдържа 51 артикула и покрива скромните, но балансирани месечни нужди на домакинството. Тя включва основни храни като хляб, брашно, тестени изделия, ориз, картофи, плодове, зеленчуци, месо, по-евтина риба, млечни продукти и подправки, както и стоки за лична и домашна хигиена, включително сапун, шампоан, перилен препарат и тоалетна хартия. Количествата отразяват реалните минимални нужди, без излишества или ексцесии, поради което се нарича кошница за оцеляване. Предпочитание се дава на местни продукти, предлагани в повечето търговски вериги, обяснява порталът.

Цените на ниво окръг се изчисляват като средни стойности въз основа на непрекъснатото наблюдение на ценовите листи на дребно, които търговските вериги са задължени да публикуват ежедневно съгласно правителствено решение от 2 май тази година. Националната цена на кошницата представлява средната стойност на окръзите и предоставя най-точната картина на разходите за храна и хигиена в Хърватия.

Самотноживеещите пенсионери могат да си позволят само половин кошница

Порталът е изчислил и цената на стандартна кошница, която включва по-широк избор от хранителни и хигиенни стоки (общо 77) и отразява реалните потребителски навици на хърватските семейства. През ноември цената ѝ достигна 721,34 евро за четиричленно семейство, с 2,44 евро повече от октомври; 575,82 евро за тричленно семейство, с 2 евро повече; и 326,59 евро за един човек, което е с 1,45 евро повече на месечна база.

Според Синиша Домисловик от сайта koliko.hr, в сравнение с октомври, перилният препарат, преработената шунка, вафлите и зеленчуците извън сезона са станали значително по-скъпи. От друга страна, лукът, бобът, свинското месо и тоалетната хартия са поевтинели.

В изявлението е включен и коментар от президента на HUZP Ана Кнежевич, която подчертава, че самотните пенсионери могат да си позволят да купят само половината от кошницата.

„Спадът на цените беше краткотраен и сега сме изправени пред предизвикателството на празничните цени. Това, което ни натъжава най-много, е, че най-скъпите кошници са тези за домакинствата на самотно живеещите, които са общо 400 000 от общо 1,4 милиона домакинства в Хърватия. Хората над 65 години съставляват 60% от самотните домакинства и имат много ниски пенсии. Виждаме, че основната кошница за един човек струва 250,31 евро, докато малко по-широката струва 326,59 евро. Това означава, че след като покрият всички сметки за комунални услуги, тези съграждани остават с полупразни кошници. Тези, които управляват тази страна, трябва да се грижат повече за това“, каза Кнежевич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)