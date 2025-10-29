Подробно търсене

Украйна се опитва да запази източния град Покровск, твърдят украинската армия и наблюдатели

Николай Велев
Украйна се опитва да запази източния град Покровск, твърдят украинската армия и наблюдатели
Украйна се опитва да запази източния град Покровск, твърдят украинската армия и наблюдатели
Украински войник преминава покрай поразени в резултат на руски удари сгради в централната част на Покровск, 23 април 2025 г. Снимка: AP/Michael Shtekel
Покровск ,  
29.10.2025 17:35
 (БТА)
Етикети

Украинските сили се опитват да спрат засилващото се руско настъпление в района на източния град Покровск, предаде Ройтерс, като се позова на изявления на украинската армия и наблюдатели.

През последните седмици руските войски се приближиха до ключовия логистичен център, след като упорито напредваха в продължение на повече от една година. Според Киев в хода на настъплението си Русия е понесла значителни загуби на жива сила.

В публикувано днес в платформата "Фейсбук" изявление на 7-и корпус за бързо реагиране на десантно-щурмовите войски на Украйна се посочва, че Русия е разположила около 11 000 военнослужещи в опит да обкръжи по-голямата част от района на град Покровск. Групи руски войници вече успяха да проникнат в обсадения град и се опитват да стигнат по-надълбоко в посока север и североизток, пише още в текста.

В публикацията също така се посочва, че в зоната на отговорност на 7-и корпус са струпани около 27 000 руски  войници, близо 100 танка, почти 260 бронирани бойни машини и около 160 артилерийски системи и минохвъргачки.

Защитниците на Покровск, голям градски център и прилежащите му селища, продължават отбранителната си операция.

През последните два дни в зоната на 7-и корпус са били ликвидирани 90 руски военнослужещи и още 42-ма са ранени. Украинските сили унищожиха една бронирана машина, три бойни машини на пехотата, три превозни средства и един мотоциклет. Прехванати са били общо 158 дрона. Украинските сили са неутрализирали 18 руски военнослужещи на територията на град Покровск, се казва в публикацията на 7-и корпус.

По-рано тази седмица украинският президент Володимир Зеленски заяви, че около 200 руски военни са проникнали в различни  части на града, припомня Ройтерс. Зеленски отбеляза, че за Москва е от критично значение да завладее Покровск, за да покаже, че има преимущество на бойното поле.

Завладяването на Покровск, както и на намиращия се на североизток град Константиновка, ще отвори на Москва пътя към двата най-големи града в Донецк, които все още са под украински контрол, отбелязва Ройтерс.

Украинският проект за картографиране на бойното поле в Украйна въз основа на публично достъпни източници "Дийп стейт" (Deep State) публикува информацията, че Русия е успяла да прекъсне военен логистичен маршрут към съседния Мирноград чрез засади на пехотата и атаки с дронове. "Дийп стейт" предупреждава, че за да може да спре по-нататъшното проникване на вражески сили в Покровск, Украйна ще трябва да разположи цяла бригада, а не малки подразделения.

"Ситуацията в Покровск е почти критична и продължава да се влошава, като в един момент може да се окаже, че е станало прекалено късно да се оправи всичко", посочва "Дийп стейт". На сайта са публикувани и кадри, на които се вижда как украинските сили унищожават руско знаме, което за кратко е било издигнато над градските порти.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е могла да удостовери тази информация за бойното поле чрез независими източници.

Москва засили военната си офанзива на фона на затихналите дипломатически усилия, водени от САЩ, за прекратяване на продължаващата четвърта година война, отбелязва Ройтерс. Кремъл многократно постави като условие за започването на мирни преговори целият Донбас да премине под руски контрол. Киев отхвърли подобна възможност.

Зеленски каза в понеделник пред журналисти, че продължаващите повече от година усилия на Русия да завладее Покровск показват, че тя не е способна да постигне целта си да установи военен контрол върху останалата част от региона. "Ето защо фактът, че държим Покровск и че те продължават да отлагат плановете си… доказва пред света, че те лъжат", каза в заключение Зеленски.

/СХТ/

Свързани новини

29.10.2025 15:13

Ройтерс: Русия се подготвя да превземе стратегическия украински град Покровск

Руските сили са близо до превземането на украинския град Покровск в Източна Украйна, след като чрез обходна маневра почти напълно го обкръжиха, докато високомобилни руски подразделения на малки групи проникнаха в града, казват руски военни блогъри.
28.10.2025 11:36

Зеленски заяви, че между 90% и 95% от ударите дълбоко на руска територия са извършени с оръжия, произведени в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна извършва между 90% и 95% от ударите си дълбоко в руската територия с оръжия, произведени в страната, предаде Укринформ. "Като цяло, що се отнася до ударите дълбоко в територията на Русия,
28.10.2025 00:20

Основната цел на Русия е Покровск, сраженията в града продължават, заяви Зеленски

Руските войски са концентрирали основните си ударни сили в района на Покровск, където има сражения дори в рамките на града, съобщи украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение, цитирано от Укринформ.
27.10.2025 15:52

Украйна изпраща подкрепления в град Покровск, където продължават да се водят ожесточени сражения

Украйна бърза да укрепи позициите си в Покровск, след като малочислени групи руски войници успяха да проникнат в обсадения град със стратегическо значение, заяви украинската армия, цитирана от Ройтерс.
27.10.2025 15:11

Руската армия каза, че е превзела три селища в Югоизточна Украйна

Русия днес заяви, че е превзела три села в Югоизточна Украйна, където войските ѝ бавно напредват в някои райони въпреки тежките загуби, които търпят от по-малобройните украински сили, предаде Франс прес.
26.10.2025 21:09

Ожесточени сражения в Източна Украйна, докато Русия настъпва към Покровск, съобщава Киев

Сраженията в източния украински град Покровск продължават, където руските войски са настъпили в части от града след месеци на атаки, заявиха украински представители, цитирани от ДПА.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:23 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация