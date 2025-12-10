Киевският апелативен съд остави непроменена превантивната мярка за бившия кмет на Одеса

Киевският апелативен съд разгледа жалбата на защитата срещу решението за налагане на превантивна мярка за неотклонение на бившия кмет на Одеса Генадий Труханов, заподозрян в служебна небрежност, довела до смъртта на девет души (част 3 от чл. 367 от Наказателния кодекс на Украйна). Това съобщиха на сайта на офиса на генералния прокурор на Украйна Руслан Кравченко.

Прокурорите настояха за необходимостта от запазване на строга превантивна мярка, като обосновано доказаха тежестта на последиците от инкриминираното престъпление и рисковете от възпрепятстване на досъдебното разследване, според информацията на сайта.

След обжалването съдът потвърди превантивната мярката под формата на 24-часов домашен арест с носене на електронно устройство за наблюдение, съгласявайки се с аргументите на прокуратурата относно съществуващите процесуални рискове, съобщават от канцеларията на генералния прокурор.

Наказателното производство се отнася до събитията от 30 септември 2025 г., когато част от Одеса беше наводнена поради неправилна организация на поддръжката и експлоатацията на дренажните системи. В резултат на трагедията загинаха девет души, включително 9-годишно дете.

На 28 октомври 2025 г. прокуратурата уведоми бившия кмет за подозрение в служебна небрежност, довела до смъртта на девет души.

Освен това, в рамките на същото производство, за подозрения са били уведомени и още осем длъжностни лица от Одеския градски съвет, както и подчинените му общински предприятия, включително заместник-кметове, началници на отдели и длъжностни лица от общинското комунално предприятие.

На 31 октомври същата година, по искане на прокурорите от офиса на Генералния прокурор, съдът избра превантивна мярка под формата на денонощен домашен арест с използване на електронно наблюдение.

Досъдебното разследване продължава.