Симеон Томов
Украйна и съюзниците ѝ ще работят по план за прекратяване на огъня, заяви Зеленски пред "Аксиос"
Президентът на Украйна Володимир Зеленски. Снимка: АП/ Henry Nicholls
Киев ,  
27.10.2025 13:32
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за американския информационен сайт "Аксиос", че Украйна и съюзниците ѝ са се съгласили да работят в следващите десет дни по план за прекратяване на огъня в конфликта с Русия, предаде Ройтерс. Агенцията отбелязва, че това се случва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за замразяване на конфликта по настоящите фронтови линии. 

"Няколко кратки бележки. Като план за прекратяване на огъня. Решихме, че ще работим по него през следващата седмица или десет дни", заяви Зеленски в интервю за "Аксиос", публикувано днес. 

Зеленски подчерта, че Украйна - за да окаже натиск върху Русия за преговори - е поискала от администрацията във Вашингтон не само крилати ракети с голям обсег "Томахок", но и "други подобни неща", които не изискват продължително обучение. 

27.10.2025 12:29

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма да напрегнат отношенията между Русия и САЩ, заяви Кремъл

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма по никакъв начин да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон, защото те и без това са сведени до минимум, заяви днес на брифинг говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
27.10.2025 11:56

Тръмп заяви, че Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да извършва изпитания на ракети

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че руският му колега Владимир Путин трябва да сложи край на войната в Украйна, а не да извършва изпитания със задвижвана с ядрена енергия ракета, и подчерта, че Вашингтон е разположил ядрена подводница край руското крайбрежие, предаде Ройтерс.
26.10.2025 15:23

Словакия няма да участва в нито една програма на ЕС за военните нужди на Украйна, заяви Роберт Фицо

Словакия няма да участва в нито едно програма на Европейския съюз, насочена към финансиране на военната помощ за Украйна, заяви премиерът Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.
25.10.2025 15:21

Зеленски отново призова партньорите да помогнат за защитата на украинското небе

Президентът на Украйна Володимир Зеленски отново призова днес западните партньори да помогнат за защитата на украинското небе, часове след като при руска атака загинаха четирима и бяха ранени около 20 души, предаде Франс прес.
24.10.2025 22:00

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу руския петролен сектор и поиска ракети с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да разшири санкциите срещу руския петрол от две компании към целия сектор и апелира за доставки на ракети с голям обсег, с които да отвърне на руските удари, предаде Асошиейтед прес. Зеленски беше

