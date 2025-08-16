Преговорите между Путин и Тръмп преминаха забележително добре, заяви специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев заяви сред продължилата около три часа среща в тесен състав между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, че тя е преминала "забележително добре", предаде Ройтерс.

Руският посланик в САЩ Александър Дарчиев нарече "позитивна" атмосферата на преговорите, предаде ТАСС.

Междувременно от Кремъл съобщиха, че в скоро време се очаква да започне пресконференция с участието на двамата държавни глави.