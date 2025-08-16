Подробно търсене

Виктор Турмаков, Валерия Динкова
Срещата във формат "три на три" между Путин и Тръмп приключи, съобщи Кремъл
Aмериканският президент Доналд Тръмп се среща с руския президент Владимир Путин в петък, 15 август 2025 г., във военната база "Елмендорф-Ричардсън", Аляска. Вляво е руският външен министър Сергей Лавров, а вторият отдясно е държавният секретар Марко Рубио. Снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Анкоридж  
16.08.2025 01:23
 (БТА)

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска във формат "три на три" приключи, съобщи Кремъл. 

Разговорът за слагане на край на войната в Украйна продължи близо три часа.

Очаква се след това преговорите да преминат в раширен формат, с участието на други членове на делегациите на двете страни. Очаква се от руска страна на срещата да се присъединят министърът на финансите и министърът на отбраната Антон Силуанов и Андрей Белоусов, както и специалният представител на президента по инвестиционното и икономическо сътрудничество с другите страни Кирил Дмитриев, отбелязва ТАСС. 

Ройтерс отбелязва, че от американска страна ще присъстват министърът на финансите Скот Бесънт, на търговията Хауърд Лътник, на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс

 

16.08.2025 01:45

Преговорите между Путин и Тръмп преминаха забележително добре, заяви специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев

Специалният пратеник на Русия Кирил Дмитриев заяви сред продължилата около три часа среща в тесен състав между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, че тя е преминала „забележително добре“, предаде

