Срещата във формат "три на три" между Путин и Тръмп приключи, съобщи Кремъл

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска във формат "три на три" приключи, съобщи Кремъл.

Разговорът за слагане на край на войната в Украйна продължи близо три часа.

Очаква се след това преговорите да преминат в раширен формат, с участието на други членове на делегациите на двете страни. Очаква се от руска страна на срещата да се присъединят министърът на финансите и министърът на отбраната Антон Силуанов и Андрей Белоусов, както и специалният представител на президента по инвестиционното и икономическо сътрудничество с другите страни Кирил Дмитриев, отбелязва ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че от американска страна ще присъстват министърът на финансите Скот Бесънт, на търговията Хауърд Лътник, на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс