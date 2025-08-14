Говорителят на Кремъл каза, че би било голяма грешка да се правят прогнози за утрешната среща между Путин и Тръмп

site.btaГоворителят на Кремъл каза, че би било голяма грешка да се правят прогнози за утрешната среща между Путин и Тръмп
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
"Ще видим как ще протече разговорът. Би било голяма грешка да се опитваме да изпреварваме нещата и да се опитваме да прогнозираме резултата", каза Песков.
Говорителят на Кремъл също така отбеляза, че на този етап президентите на Русия и САЩ обсъждат конфликта в Украйна помежду си, докато мнението на Киев може да бъде взето предвид по-късно.
"В момента става дума за руско-американската среща в Анкъридж", подчерта Песков, цитиран от ТАСС.
/ДИ/
