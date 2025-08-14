САЩ разполагат с доста инструменти за слагане край на конфликта в Украйна, заяви Белият дом

Подробно търсене

Иво Тасев
Говорителката на Белия дом Карълайн Левит. Снимка: АП/Alex Brandon
Вашингтон,  
14.08.2025 16:19
 (БТА)
САЩ разполагат с доста инструменти, с които могат да помогнат за слагане край на конфликта в Украйна, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за телевизия "Фокс Нюз", цитирано от Ройтерс.

Президентът Доналд Тръмп иска да изчерпи всички възможности за постигане на мирен край на войната при срещата си утре с руския президент Владимир Путин в американския щат Аляска, отбеляза тя.

Левит каза, че Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Анкоридж, а след това ще дадат обща пресконференция. Това бе обявено от Кремъл по-рано днес.

14.08.2025 15:15

Срещата между Тръмп и Путин утре в Аляска е реален шанс за напредък за край на войната в Украйна, заяви британският премиер

Утрешната среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска представлява реална възможност за напредък към прекратяване на войната в Украйна, заяви британският премиер Киър Стармър, цитиран от Ройтерс.
14.08.2025 14:49

Путин се надява да постигне споразумение с Тръмп по въпросите за контролa над ядрените оръжия

Руският президент Владимир Путин заяви, че администрацията на САЩ полага искрени усилия за разрешаване на конфликта в Украйна, и изрази надежда, че Москва и Вашингтон могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия, предаде Ройтерс.

Към 16:42 на 14.08.2025

