Песков: Не се планира съвместна декларация след срещата между Путин и Тръмп

Светослав Танчев
Песков: Не се планира съвместна декларация след срещата между Путин и Тръмп
Песков: Не се планира съвместна декларация след срещата между Путин и Тръмп
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Снимка: AP/Alexander Zemlianichenko, Pool
Москва,  
14.08.2025 20:31
 (БТА)
Не се планира съвместна декларация след срещата между руския лидер Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от агенция Интерфакс.

"Не, нищо не се очаква, нищо не е подготвено и е малко вероятно да има някакъв документ", каза Песков.

"Предвид факта, че ще има съвместна пресконференция, президентът разбира се ще очертае обхвата на споразуменията и договореностите, които могат да бъдат постигнати", добави говорителят на руския президент, говорейки преди срещата на върха утре в американския щат Аляска.

Песков каза, че би било грешка да се провят опити да се предвиди резултатът от срещата на този етап. Говорителят на Кремъл отбеляза, че срещата на върха е била подготвена в много кратък срок.

По-късно Песков заяви пред руската държавна телевизия, че Тръмп има изключително необичаен подход към най-трудните въпроси - нещо, което, според него, се оценява високо в Москва и лично от Путин.

Гледната точка на Украйна трябва да бъде взета под внимание "в последващите етапи", каза Песков.

"В момента това е среща на най-високо равнище между Русия и САЩ", посочи говорителят на Кремъл.

По-рано днес външнополитическият съветник на Путин Юрий Ушаков заяви, че срещата на върха ще се фокусира предимно върху мирното решаване на конфликта в Украйна, но също и върху двустранните отношения, отбелязва ДПА.

/ДИ/

14.08.2025 18:43

Говорителят на Кремъл каза, че би било голяма грешка да се правят прогнози за утрешната среща между Путин и Тръмп

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че би било голяма грешка да се правят прогнози за срещата на върха между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.
14.08.2025 17:59

Доналд Тръмп каза, че според него Владимир Путин вероятно ще се съгласи на споразумение на утрешната им среща в Аляска

Американският президент Доналд Тръмп каза, че руският му колега Владимир Путин вероятно ще се съгласи на сделка на утрешната им среща в Аляска, предаде Ройтерс. Тръмп също така изказа предположение, че заплахите му за налагане на още санкции срещу Русия са повлияли върху желанието на Москва за осъществяване на двустранната среща на върха.
14.08.2025 17:59

Доналд Тръмп каза, че според него Владимир Путин вероятно ще се съгласи на споразумение на утрешната им среща в Аляска

14.08.2025 17:56

Великобритания и Украйна са единодушни, че има "твърда решимост" за постигане на мир в навечерието на разговорите в Аляска

Британският премиер Киър Стармър и украинският президент Володимир Зеленски заявиха, че има "твърда решимост" за мир в Украйна и реална възможност за прекратяване на огъня преди очакваните с голям интерес разговори между президентите на САЩ и Русия - Доналд Тръмп и Владимир Путин, предадоха Пи Ей Мидиа и ДПА.
14.08.2025 14:49

Путин се надява да постигне споразумение с Тръмп по въпросите за контролa над ядрените оръжия

Руският президент Владимир Путин заяви, че администрацията на САЩ полага искрени усилия за разрешаване на конфликта в Украйна, и изрази надежда, че Москва и Вашингтон могат да постигнат споразумение по въпросите за контролa над ядрените оръжия, предаде Ройтерс.
14.08.2025 13:28

Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Аляска и ще дадат обща пресконференция, съобщи Кремъл

Руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп ще дадат съвместна пресконференция по време на срещата си в Аляска утре, след като разговарят на четири очи и заедно с делегации, предаде Ройтерс, като се позова на помощника на Путин Юрий Ушаков.

