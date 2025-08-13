Подробно търсене

Лидерите на Великобритания, Франция и Германия изразиха позицията си относно пътя към прекратяването на войната в Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, френският президент Еманюел Макрон и британският премиер Кир Стармър разговарят в кулоарите на срещата на върха на "Коалицията на желаещите" в Елисейския дворец, 27 март 2025 г. Снимка: Ludovic Marin, Pool via AP
13.08.2025 21:37
Великобритания, Франция и Германия, които съпредседателстват "Коалицията на желаещите", изразиха позицията си относно пътя към прекратяването на войната в Украйна в изявление, оповестено след днешните виртуални разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс.

"Украйна трябва да разполага с ясни и надеждни гаранции за сигурност, за да защитава ефективно своя суверенитет и териториална цялост", се казва в текста на изявлението, разпространено от Великобритания два дни преди планираната среща на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в Аляска.

"Коалицията на желаещите е готова да играе активна роля, което включва и плановете на нейните членове да разположат сили за преосигуряване след прекратяването на военните действия", гласи още текстът.

"Не трябва да се налагат никакви ограничения на въоръжените сили на Украйна или на нейното сътрудничество с трети страни. Русия не може да има право на вето, касаещо пътя на Украйна към ЕС и НАТО", допълват авторите на изявлението.

13.08.2025 20:11

Тръмп каза, че планира среща с Путин и Зеленски, ако насроченият за петък разговор с руския президент премине успешно

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако срещата му с руския лидер Владимир Путин премине добре, вероятно бързо ще поиска втора среща, но този път с участието и на украинския президент Володимир Зеленски, предаде Ройтерс.
13.08.2025 19:49

Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Украйна и Европейския съюз, написа премиерът Желязков в пост в социалната мрежа "Екс"

Справедлив и траен мир не може да бъде постигнат без Украйна и Европейския съюз, отбеляза премиерът Росен Желязков в пост в социалната мрежа „Екс“. По време на днешната видеоконференция на „Коалиция на желаещите“ обсъдихме предстоящата среща в
13.08.2025 15:01

Колко територия контролира Русия в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от Асошиейтед прес, са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.
13.08.2025 13:07

Срещата Тръмп-Путин ще бъде проведена във военна база в Анкоридж

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат дългоочакваната си среща в американска военна база в Анкоридж, Аляска, в петък, съобщи американската телевизия Ей Би Си Нюз, като се позова на служител на Белия дом.
13.08.2025 10:31

АП: Размяната на територии с Русия е не само силно непопулярна в Украйна - тя е и незаконна

Мирно споразумение, което изисква Киев да приеме размяна на украинска територия с Русия, не само би било изключително непопулярно. То би било и незаконно според конституцията на страната. Ето защо президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли
13.08.2025 04:53

Изолирана от срещата Тръмп-Путин, Украйна се опитва да възпре Русия от завземане на нови територии

Малочислени руски военни части са проникнали дълбоко в Източна Украйна вчера, броени дни преди петъчната среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в американския щат Аляска, която бе официално потвърдена от Белия дом снощи, предаде Ройтерс.

