Изолирана от срещата Тръмп-Путин, Украйна се опитва да възпре Русия от завземане на нови територии

Иво Тасев
Президентите на САЩ - Доналд Тръмп, на Украйна - Володимир Зеленски, и на Русия - Владимир Путин. Снимки: АП/Aurelien Morissard, Pavel Bednyakov
Вашингтон/Киев,  
13.08.2025 04:53
 (БТА)
Малобройнни части от руски военнослужещи са проникнали дълбоко в Източна Украйна вчера, броени дни преди петъчната среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в американския щат Аляска, която бе официално потвърдена от Белия дом снощи, предаде Ройтерс.

Тръмп поражда опасения у европейски лидери, че може да постигне мир при условия, незаконно орязващи украинската територия, отбелязва световната агенция, визирайки изявленията на американския държавен глава, че Москва и Киев "ще трябва да си направят териториални отстъпки".

При едно от най-продължителните си настъпления тази година руските войски достигнаха почти до стратегическия миньорски град Добропиля - част от плана на Путин да установи пълен контрол върху региона Донбас.

Украинската армия съобщи, че изпраща резерви, отбелязвайки, че се опитва да спре украинските сили да преминат отбранителните ѝ линии.

При положение че всички територии във фокус са в Украйна, президентът на страната Володимир Зеленски и партньорите му от ЕС се опасяват, че ще бъдат подложени да отстъпят много повече от Русия, обръща внимание Ройтерс.

Белият дом даде знак вчера, че очакванията за голям напредък в договарянето на примирие в Украйна трябва да бъдат снижени, наричайки срещата Тръмп-Путин в Анкоридж в петък "упражнение по слушане" за американския държавен глава.

В този ред на мисли държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че президентът иска да прецени Путин очи в очи.

"Нагласата на президента е "Аз ще трябва да погледна този човек от другата страна на масата. Нужно ми е да го изслушам "един на един". Трябва да го преценя, като го гледам", каза Рубио относно намеренията на Тръмп пред радио Дабъл ю Ей Би Си в Ню Йорк вчера.

Зеленски и повечето от европейските му съюзници са на мнение, че траен мир не може да бъде гарантиран без присъствието на Украйна на масата на преговорите и всяко едно споразумение трябва да бъде съобразено с международното право, украинската неприкосновеност и териториална цялост, акцентира Ройтерс.

Европейците ще имат видеоконферентна среща днес с Тръмп, за да изложат своите безпокойства преди срещата на американския държавен глава с Путин - първа на равнище лидери между двете световни сили от 2021 година насам.

От друга страна, унгарският министър-председател Виктор Орбан, който единствен от лидерите в ЕС не се присъедини към декларацията на блока за единство в подкрепа на Украйна, обяви, че Русия вече е спечелила войната.

"В момента говорим сякаш развитието на войната е с отворен край, но то не е. Украинците загубиха войната. Русия спечели тази война“, заяви Орбан в интервю за канала "Патриот“ в "Ютюб“.

