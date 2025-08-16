Подробно търсене

Николай Велев
Володимир Зеленски съобщи, че украинските войски са постигнали успехи на източния фронт
Снимка: АП/Евгений Малолетка
Киев ,  
16.08.2025 19:50
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че неговите войски са постигнали успехи на източния фронт, предаде ДПА.

"Защитаваме позициите си по цялата фронтова линия и за втори пореден ден постигаме успехи в някои изключително трудни райони в Донецка област", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс" след среща с началника на украинската армия Олександър Сирски. 

Зеленски уточни, че силите на Украйна имат успехи край градовете Добропиля и Покровск. 

Агенция Укринформ днес съобщи, че Първи Азовски корпус на Националната гвардия на Украйна, заедно други подразделения, е върнал украинския контрол върху шест села в района на Покровск.

"Главнокомандващият също така докладва за действията на нашите части в областите Суми, Харков и Запорожие. Благодарен съм на всички наши военнослужещи за тяхната издръжливост", отбеляза Зеленски в публикацията си след разговора със Сирски.

ДПА посочва, че не е могла да потвърди данните за ситуацията на бойното поле чрез независим източник.

Зеленски предупреди, че въпреки успешните настъпления, има опасност от руски контраатаки.

"Очакваме, че в следващите дни руската армия може да се опита да засили натиска и ударите си срещу украинските позиции, за да създаде по-благоприятни политически условия за преговори с глобални играчи", добави Зеленски в публикацията си в "Екс". "Документираме движението и подготовката на руските войски. Разбира се ще противодействаме, ако се наложи и асиметрично", увери Зеленски.

 

/НВ/

Към 20:47 на 16.08.2025 Новините от днес

