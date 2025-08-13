Подробно търсене

Зеленски, Макрон и Мерц изключиха възможността за предаване на украински територии на Русия

Николай Велев
Зеленски и Мерц участват в днешната виртуална среща на европейските лидери с американския президент Доналд Тръмп за войната в Украйна в германската столица Берлин. Снимка: John MacDougall/Pool Photo via AP
Берлин ,  
13.08.2025 18:24
 (БТА)
Украинският президент Володимир Зеленски, френският държавен глава Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц изключиха днес възможността за предаване на украински територии на Русия след след края на виртуалната среща с президента на САЩ Доналд Тръмп, високопоставени украински лидери и ключови западни съюзници на Киев, предаде Ройтерс.

Разговорът, който бе по инициатива на Берлин, се състоя два дни преди преговорите между Тръмп и Путин в Аляска.

Зеленски изрази по-рано днес надежда, че основна тема на срещата на върха в Аляска ще бъде спирането на огъня. Освен това украинският лидер подчерта, че трябва да се организира среща на върха между Украйна, Русия и САЩ, в която да участва и той. Украинският президент настоя също така за налагането на още санкции срещу Москва. 

Френският президент Макрон заяви от своя страна след края на днешните виртуални консултации, че всички варианти остават на масата, включително и приемането на нов пакет от санкции срещу Русия. Макрон отбеляза, че и Тръмп е заявил, че всички териториални въпроси могат да се договарят само с участието на Киев. 

Германският канцлер Мерц акцентира на това, че на срещата в Аляска трябва да бъдат защитени интересите в сферата на сигурността на Украйна и Европа. "Заявихме това ясно пред Тръмп", добави той. Мерц категорично отхвърли възможността за юридическо признаване на завладените от Москва територии в Украйна за руски. По думите му Тръмп до голяма степен споделя позицията на европейските съюзници по този въпрос. "Говорихме накратко за гаранциите за сигурност. Украйна се нуждае от тях", каза още Мерц. 

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че европейските лидери, Тръмп и Зеленски са единни в решимостта си да сложат край на войната срещу Украйна. "Топката е в полето на Европа", подчерта Рюте, като добави, че оценява лидерството на президента републиканец, както и близката координация на действията му със съюзниците.

13.08.2025 15:39

Русия заяви, че исканията ѝ остават непроменени: пълно оттегляне на Украйна от областите, за които Москва претендира

Русия заяви днес, че позицията ѝ за спиране на войната в Украйна не се е променила от миналата година, когато президентът Владимир Путин заяви исканията си: Киев да оттегли напълно силите си от няколко ключови украински области и да се откаже от
13.08.2025 15:01

Колко територия контролира Русия в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който ще се срещне след два дни в Аляска с руския си колега Владимир Путин, каза, че уреждането на конфликта в Украйна минава през отстъпване на територии. Представители на администрацията на Тръмп, цитирани от Асошиейтед прес, са уведомили украинските власти, че Русия настоява да получи украински земи в замяна на слагането на край на войната.
13.08.2025 13:43

Зеленски пристигна в Берлин за видеконферентния разговор между Тръмп и европейски лидери

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Берлин за видеконферентния разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и европейски лидери, предаде АФП, позовавайки се на източник от украинската делегация.
13.08.2025 13:07

Срещата Тръмп-Путин ще бъде проведена във военна база в Анкоридж

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще проведат дългоочакваната си среща в американска военна база в Анкоридж, Аляска, в петък, съобщи американската телевизия Ей Би Си Нюз, като се позова на служител на Белия дом.
13.08.2025 11:54

Зеленски призова съюзниците на неговата страна да упражнят натиск над Москва и да противодействат на всякакви измами от страна на Русия

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова съюзниците на неговата страна да упражнят натиск над Москва и да противодействат на всякакви измами от страна на Русия. Този призив беше отправен преди видеоконферентната среща на върха на европейски
13.08.2025 11:02

Зеленски ще посети Берлин, за да участва във видеконферентния разговор между Тръмп и европейски лидери

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Берлин, където ще участва във видеоконферентния разговор с Доналд Тръмп преди предстоящата в петък среща на американския президент с руския му колега Владимир Путин, предаде Франс прес, позовавайки се на служител на германското правителство.
13.08.2025 10:31

АП: Размяната на територии с Русия е не само силно непопулярна в Украйна - тя е и незаконна

Мирно споразумение, което изисква Киев да приеме размяна на украинска територия с Русия, не само би било изключително непопулярно. То би било и незаконно според конституцията на страната. Ето защо президентът Володимир Зеленски категорично отхвърли
13.08.2025 10:15

Ройтерс: Каква сделка може да се сключи на срещата между Тръмп и Путин и дали тя ще бъде трайна?

Американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин ще обсъдят възможно споразумение за край на войната в Украйна, когато се срещнат в петък в Аляска на среща на върха, която освен това вероятно ще окаже и по-широко влияние върху европейската сигурност.
13.08.2025 08:22

АФП: Тръмп и Путин – една изпълнена с напрежение връзка

Доналд Тръмп се хвали, че е силен човек. И точно това той вижда и у Владимир Путин. Отношенията между американския президент и руския му колега, които се готвят да се срещнат в Аляска в петък, са отношения между двама лидери със свръхголямо его,
13.08.2025 04:53

Изолирана от срещата Тръмп-Путин, Украйна се опитва да възпре Русия от завземане на нови територии

Малочислени руски военни части са проникнали дълбоко в Източна Украйна вчера, броени дни преди петъчната среща между президентите на Русия - Владимир Путин, и на САЩ - Доналд Тръмп, в американския щат Аляска, която бе официално потвърдена от Белия дом снощи, предаде Ройтерс.
12.08.2025 23:16

Белият дом каза, че срещата Тръмп-Путин ще бъде "упражнение по слушане" за американския президент, който в бъдеще може да посети Русия

Насрочената за петък на американска земя среща между президентите на САЩ - Доналд Тръмп, и на Русия - Владимир Путин, ще бъде "упражнение по слушане за президента" Тръмп, обяви Белият дом днес, предаде Ройтерс. От Вашингтон са намалили очакванията за бързо постигане на примирие във войната в Украйна, допълва световната агенция.

