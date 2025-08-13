Зеленски пристигна в Берлин за видеоконференция с европейски лидери и Тръмп

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Берлин, за да участва във видеоконференция с европейски лидери и американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Видеоразговорът ще се състои два дни преди срещата между Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която двамата ще обсъдят войната в Украйна.

Зеленски бе посрещнат от германския канцлер Фридрих Мерц, който бързо организира видеоразговора в опит да гарантира, че Киев и европейските му партньори са информирани за предстоящите преговори между Тръмп и Путин в Аляска.

При пристигането си в канцлерството с хеликоптер Зеленски бе посрещнат лично от Мерц.

След двустранни преговори по време на работен обяд Мерц и Зеленски ще участват в 14 часа (15 часа българско време) в онлайн дискусии с лидерите на Франция, Великобритания, Италия, Полша и Финландия, както и с ръководителите на ЕС и НАТО, след което ще се включат в друг разговор, който ще бъде с Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс.

Европейските правителства се опасяват, че преговорите между Тръмп и Путин – първата подобна среща, откакто през януари Тръмп се върна на власт, може да доведе до териториални отстъпки в полза на Русия, каквито Киев твърдо отхвърли.

Тръмп описа срещата в Аляска като опит за слагане на край на войната, която продължава вече повече от 3 години, включително чрез "размяна на територии".