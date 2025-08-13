Подробно търсене
Зеленски пристигна в Берлин за видеоконференция с европейски лидери и Тръмп

Анелия Пенкова
Володимир Зеленски и Фридрих Мерц по време на среща през май тази година. (AP Photo/Markus Schreiber)
Берлин,  
13.08.2025 14:29
 (БТА)
Етикети

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Берлин, за да участва във видеоконференция с европейски лидери и американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Видеоразговорът ще се състои два дни преди срещата между Тръмп и руския му колега Владимир Путин, на която двамата ще обсъдят войната в Украйна. 

Зеленски бе посрещнат от германския канцлер Фридрих Мерц, който бързо организира видеоразговора в опит да гарантира, че Киев и европейските му партньори са информирани за предстоящите преговори между Тръмп и Путин в Аляска.

При пристигането си в канцлерството с хеликоптер Зеленски бе посрещнат лично от Мерц. 

След двустранни преговори по време на работен обяд Мерц и Зеленски ще участват в 14 часа (15 часа българско време) в онлайн дискусии с лидерите на Франция, Великобритания, Италия, Полша и Финландия, както и с ръководителите на ЕС и НАТО, след което ще се включат в друг разговор, който ще бъде с Тръмп и американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. 

Европейските правителства се опасяват, че преговорите между Тръмп и Путин – първата подобна среща, откакто през януари Тръмп се върна на власт, може да доведе до териториални отстъпки в полза на Русия, каквито Киев твърдо отхвърли. 

Тръмп описа срещата в Аляска като опит за слагане на край на войната, която продължава вече повече от 3 години, включително чрез "размяна на територии".

/НС/

13.08.2025 08:54

Европейски лидери ще проведат видеоконферентна среща с Тръмп преди срещата му на върха с Путин в Аляска

Европейски лидери ще разговарят чрез видеоконферентна връзка днес с президента на САЩ Доналд Тръмп, за да се опитат да го убедят да защити интересите на Украйна по време на неговата среща с руския президент Владимир Путин в петък в Аляска, предадоха
12.08.2025 09:35

Тръмп повтори, че възнамерява да преговаря с Путин за "размяна на територии" – коментари от западни издания

Американският президент Доналд Тръмп вчера даде в Белия дом пресконференция, на която засегна темата за с предстоящата в петък двустранна среща на върха с руския държавен глава Владимир Путин в Аляска. Позициите, които президентът републиканец
12.08.2025 09:18

Евролидери призоваха Тръмп да защити интересите на Европа в областта на сигурността по време на срещата си с Путин

Европейски лидери призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да защити интересите им в областта на сигурността в рамките на ключовата си среща с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес. Европейците се опитват да

Към 14:38 на 13.08.2025 Новините от днес

