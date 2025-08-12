Подробно търсене
ОБНОВЕНА

Евролидери призоваха Тръмп да защити интересите на Европа в областта на сигурността по време на срещата си с Путин

Петя Димитрова
Евролидери призоваха Тръмп да защити интересите на Европа в областта на сигурността по време на срещата си с Путин
Евролидери призоваха Тръмп да защити интересите на Европа в областта на сигурността по време на срещата си с Путин
Лидери от ЕС на среща на върха в Брюксел, декември 2024 г. Снимка: АП/Omar Havana
Брюксел,  
12.08.2025 09:18
 (БТА)
Европейски лидери призоваха президента на САЩ Доналд Тръмп да защити интересите им в областта на сигурността в рамките на ключовата си среща с руския президент Владимир Путин за войната в Украйна, предаде Асошиейтед прес.

Европейците се опитват да окажат някакво влияние върху разговорите в петък, на които те не бяха поканени да присъстват. Все още не е ясно дали дори Украйна ще вземе участие. Тръмп заяви, че иска да види дали Путин е сериозен в намерението си да сложи край на войната, която продължава вече четвърта година.

Но републиканецът разочарова съюзниците на САЩ в Европа, като заяви, че Украйна ще трябва да се откаже от част от териториите си, контролирани от Русия. Той добави, че Москва също трябва да се съгласи на размяна на територии, но засега не е ясно кои земи се очаква да отстъпи Путин.

ЕС и Украйна се опасяват, че руският лидер, който води най-голямата сухопътна война в Европа от 1945 г. и в миналото е използвал като геополитически инструмент мощта на Русия в сферата на енергетиката, може да си осигури изгодни отстъпки и да определи основните положения на мирно споразумение без участието на ЕС и Украйна.

В изявление, публикувано тази сутрин, лидерите заявиха, че „приветстват усилията на президента Тръмп за прекратяване на агресивната война на Русия срещу Украйна“. Те обаче подчертаха, че „пътят към мира в Украйна не може да бъде определен без Украйна“.

„Справедлив и траен мир, който носи стабилност и сигурност, трябва да зачита международното право, включително принципите на независимостта, суверенитета, териториалната цялост и че международните граници не трябва да се променят със сила“, заявиха те.

Украинският президент Володимир Зеленски отхвърли схващането, че Украйна трябва да се задължи да отстъпи територии, за да си гарантира прекратяване на огъня. Русия има крехък контрол над четири украински области – две в източната и две в южната част на страната.

Европейските страни се опасяват, че следващата цел на Путин ще бъде някоя от тях, ако спечели в Украйна.

Тръмп повтори вчера, че „ще има размяна на територии“. Той заяви, че това ще доведе до „негативни последици и за двете страни“. Публичното реабилитиране от негова страна на Путин – който се превърна в парий в международните отношения за по-голямата част от Европа – разтревожи поддръжниците на Украйна, отбелязва Асошиейтед прес.

Тръмп също така беше критичен и към Зеленски, като отбеляза, че украинският лидер е бил на власт по време на войната, и добав, че за това време „не се е случило нищо“. Той сравни това с управлението на Путин, който от десетилетия държи властта в Русия, практически без никаква конкуренция.

Не е ясно дали евролидерите са били обезпокоени от твърдението на Тръмп, за което не стана ясно дали е неволна грешка или не, че в петък ще пътува до Русия, за да се срещне с Путин. Срещата на върха ще се състои в американския щат Аляска – колонизиран от Русия през 18 век, докато цар Александър Втори не го продава на САЩ през 1867 г.

Европейците ще направят нов опит да спечелят Тръмп за каузата на Украйна в рамките на на виртуални срещи утре, свикани от германския канцлер Фридрих Мерц. Президентът на САЩ не потвърди дали ще участва, но заяви, че ще събере „идеите на всички“ преди да се срещне с Путин.

Днешното изявление имаше за цел и да демонстрира европейско единство. Но унгарският премиер Виктор Орбан, който е най-близкият съюзник на Путин в Европа и се опита да блокира подкрепата на ЕС за Украйна, не го подкрепи. Той беше единственият от 27-те лидери, който отказа да го направи, допълва Асошиейтед прес.

/ВС/

Към 09:33 на 12.08.2025 Новините от днес

